وحملت مسرحية اليوم عنوان "رقع" قدمها للحضور بمركز بافي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني أعضاء مركز الثقافة والفن بناحية الشهباء الممثلة عن مدينة عفرين المحتلة.

ودارت أحداث مسرحية اليوم الي حملت في طياتها أكثر من فكرة حول "الاستغلال، والهروب من الوطن، والغرق في البحار، والظلم الذي تتعرض لها المرأة على يد الرجل، ولعب المستبدين بمصير الشعوب".

وفي ختامها العرض قدم الحضور آرائهم حول مشاهدها.

وكانت مسرحية "الرقع" آخر العروض المسرحية لمهرجان "آرين جدائل السلام" في يومه السابع، بعد 6 أيام من العروض المسرحية قدمها للحضور كل من الفرق المسرحية التابعة لمراكز الثقافة والفن بكوباني، والرقة، والطبقة، ومنبج، وحلب، وعفرين.

ويذكر أنه يوم غد سيختتم فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام" بتقديم الجوائز من قبل هيئة الثقافة للفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

(ن ك)

ANHA