​​​​​​​بمشاركته الأولى.. منتخب إقليم عفرين يحصد المركز الثّالث في بطولة كرة الطّاولة

ووجّهت هيئة الشباب والرياضة لشمال وشرق سوريا دعوة للاتحاد الرياضي الديمقراطي لإقليم عفرين لتشكيل منتخب لكرة الطاولة للمشاركة لأوّل مرّة في بطولة كرة الطاولة التي انطلقت في 17 كانون الأوّل في مدنية الرقة، وانتهت في 18 من نفس الشّهر.

وشارك في البطولة سبعة منتخبات، وهم منتخب إقليم الجزيرة ومنتخب إقليم الفرات ومنتخب الطبقة ومنتخب الرقة ومنتخب منبج ومنتخب دير الزور ومنتخب إقليم عفرين، ولكلّ منتخب يحقّ له المشاركة بـ 3 لاعبين لمنتخب الرجال ولاعبتين لمنتخب النّساء.

واستطاع منتخب إقليم عفرين من تحقيق المركز الثالث للسيّدات، وتحصيل المركز الرّابع بالنسبة للرجال.

وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع محمود نعسان العضو في الاتّحاد الرياضي الديمقراطي لإقليم عفرين، وأحد أعضاء المنتخب الذين شاركوا في البطولة.

محمود نعسان قال: "وُجّهت دعوة لنا من قبل هيئة الشباب والرياضة لشمال وشرق سوريا للمشاركة في بطولة لكرة الطاولة، وعلى إثرها تواصل الاتحاد الرياضي مع الخبرات الموجودة في المقاطعة، فتمّ اختياري إلى جانب كلّ من الكابتن محمد علي محمد والكابتن محمد برو لتمثيل منتخب الرجال في البطولة واختيار كل من أفين بلال ونورا محمد لتمثيل منتخب النّساء".

وعن التحضيرات قال نعسان: "نعاني في مقاطعة الشهباء من حصار خانق من الحكومة السوريّة وقصف همجيّ مستمرّ من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، لهذا يحصل لنا عوائق في التدريب".

وتحدّث نعسان عن البطولة حيث قال: "كانت البطولة غنيّة بلاعبين على مستوى عالٍ، منهم من يستطيع المشاركة في المحافل الإقليمية والعالمية أيضاً، ولكن استطعنا بإمكانيّات ضعيفة من تحصيل المركز الثالث والرابع". مناشداً في ختام حديثه الفئة الشباب لممارسة الرياضة وعدم التأثّر بالحرب الخاصّة التي يتعرّضون لها.

(آ ر/إ)

ANHA