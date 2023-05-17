​​​​​​​بمشاركة سوريا انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب

انطلق قبل قليل اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة السعودية بمشاركة سوريا للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وبدأت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19 أيار.

وقبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية، وصل وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.

والأحد، وصل إلى جدة وفد اقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة دمشق، محمد سامر خليل، للمشاركة بأعمال كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، لأعمال القمة العربية المرتقبة.

كما سيشارك بشار الأسد في قمة الجمعة، بعد تلقيه دعوة رسمية من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، الذي يرأس الدورة الحالية للقمة، حسب شبكة العربية.

ومن المتوقع بدء وصول القادة والملوك العرب المشاركين في القمة العربية بدءاً من يوم الخميس، حيث تنعقد يوم الجمعة القمة العربية بحضور سوريا التي أعادتها الجامعة العربية بعد تغييب استمر لـ 12 عاماً.

(م ش)