​​​​​​​بمشاركة الآلاف من الأهالي.. اتحاد المرأة الشابة في الرقة ينظم مهرجان الشهيدة زيلان

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد الفدائية زينب كناجي (زيلان)، التي نفذت في الـ 30 من حزيران عام 1996 عملية فدائية ضد جنود الاحتلال التركي أسفرت عن مقتل 18 من جنود الاحتلال وإصابة 21 آخرين.

وشارك في المهرجان الآلاف من أهالي المدينة، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر، وعضوات وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسية في الرقة، بالإضافة إلى حضور ضيوف من جميع أنحاء شمال وشرق سوريا.

بدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل النائبة في هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوة اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيدة زيلان فيدان يوسف، رحبت من خلالها بكافة المشاركين في المهرجان، وأشادت بدور الشهيدة زيلان وكافة شهيدات وشهداء شمال وشرق سوريا.

واستذكرت فيدان يوسف كافة شهيدات وشهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والعدالة، مشيرة إلى أن "30 حزيران ليس مجرد تاريخ بالنسبة لنا، بل هو يوم الحقيقة ويوم الحرية ويوم الكرامة ويوم المرأة الحرة".

وأوضحت أن الشهيدة زيلان قبل تنفيذ العملية الفدائية، قالت: "أنا لا أقوم بعملية انتحارية ولا أقدم فقط جسداً، لم أجد أغلى من روحي لأقدمها لقائدي ولشعبي كي ينالوا الحرية".

ثم قدمت فرقة بوطان من مدينة قامشلو، العديد من الفقرات الغنائية باللغتين العربية والكردية، وأغنية باسم الشهيدة زيلان، تلاه تقديم مسابقة من قبل فرقة المرأة الشابة في كوباني، فيما أدت فرقة الدبكة العفرينية من حلب دبكات فلكلورية.

تلا ذلك، تأدية دبكات تراثية وفلكلورية خاصة بمكونات شمال وشرق سوريا، وعرض لكرة الطائرة من قبل فرقة كوباني، كما قدمت الفنانة منة الله طعمة وصلة غنائية تراثية.

واختتمت فعاليات المهرجان بدبكة الكريلا التي قدمتها الفرق المشاركة في المهرجان، فيما تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشهيدة زيلان السنوي يعقد لأول مرة في مدينة الرقة.

(أ ع/ي م)

ANHA