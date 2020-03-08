​​​​​​​بمشاركة الآلاف انطلقت احتفالية الـ8 من آذار في الحسكة

الاحتفالية التي بدأت بدقيقة صمت، على وقع أغنية "هي رقيب"، حضرها الآلاف من النساء والرئاسة المشتركة لمقاطعة الحسكة، سمر العبدالله، وإداري وإداريات كافة مؤسسات المرأة في مختلف نواحي المقاطعة، ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وزُيّن مكان الاحتفالية بالأعلام والرموز الكردية، وصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة.

وما ميّز هذا اليوم، هو ارتداء الحضور للزي الفلكلوري الكردي، المزين والمزركش بمختلف الألوان، والذي يدل على ثقافة وتراث الشعب الكردي وشعوب المنطقة.

هذا ومن المقرر أن يُلقى بيان من قبل اللجنة التحضيرية بمناسبة الثامن من آذار، بثلاثة لغات هي "الكردية، العربية والسريانية"، الكردية من قبل الناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو، والعربية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة, واللغة السريانية من قبل مريام.

وحسب اللجنة التحضيرية ستقدم فرقة تولهلدان التابعة للمركز الثقافي في مدينة الحسكة فقرات غنائية، ودبكات فلكورية ومسرحيات تحاكي الواقع المعاش في المنطقة، وما تمر به المرأة، وكيفية تحررها وكسرها للذهنية الذكورية التي سيطرت عليها عقوداً من الزمن.

ومن المقرر أن يتم تكريم وحدات حماية المرأة في الاحتفالية، لما قدمته من تضحيات لحماية المرأة، والهلال الأحمر الكردي لدوره الفعال في صد الهجوم التركي على منطقة سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

هذا وتستمر الاحتفالية بإلقاء كلمة اللجنة التحضيرية.

(كروب/هـ ن)

ANHA