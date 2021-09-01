​​​​​​​بمشاركة 19 فرقة فنية انطلاق المهرجان السادس للطفل في الحسكة

ويهدف المهرجان الذي نظم من قبل الهلال الذهبي بالتنسيق مع حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، في يوم السلام العالمي، إلى تنظيم الأطفال، وإظهار وإبراز مواهبهم الفنية وتقديم الدعم ولهم وتشجيعهم.

ونظم المهرجان السادس للطفل، الذي حضره المئات من الأطفال وذويهم، وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية، في صالة سلكو الواقعة في حي خشمان.

وشارك في المهرجان، 19 فرقة من فرق الدبكات، الغناء، العزف، المسرح والشعر، كما عرضت ضمن المهرجان أعمال نحت وأعمال يدوية ورسومات كرتونية للأطفال.

المهرجان، بدأ بالوقوف دقيقة صمت، من ثم باركت عضوة منسقية الهلال الذهبي في مقاطعة الحسكة، أفين عفرين، انطلاق المهرجان السادس في يومه الأول، وقالت: " نبارك اليوم العالمي للسلام على أطفالنا وأطفال العالم أجمع".

ومن جانبها، بينت إدارية لجنة الثقافة والفن في مجلس مقاطعة الحسكة، عفاف حسكي، أن هذا المهرجان رسالة للاحتلال التركي، ليعلم أن أبناء المنطقة مرتبطون بثقافتهم، منوهةً "اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل مقاومة شهدائنا وجرحى الحرب، ونحن موجودون بفضل أبنائنا".

تلاها عرض سنفزيون، يتضمن التدريب السنوي للأطفال المشاركين في المهرجان، ومن ثم قدمت لوحة عن ألعاب الأطفال.

واختتم المهرجان السادس للطفل في يومه الأول، بتقديم 11 فرقة عروضها الفنية المتنوعة، ومن المقرر أن تقدم الفرق الأخرى عروضها يوم غد.

(ل)

ANHA