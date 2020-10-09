​​​​​​​بمرور عام.. نازحوا سري كانيه يتظاهرن تنديدّا بالاحتلال

بمناسبة مرور عام على احتلال سري كانيه وكري سبي من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، نظم مؤتمر ستار في مُخيم واشو كاني بمقاطعة الحسكة تظاهرة تنديدية.

بدأت التظاهرة من أمام مجلس مُخيم واشو كاني، برفع أعلام مؤتمر ستار وقوات سوريا الديمقراطية، ولافتات كتب عليها "لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا، بإصرارنا سوف نعود إلى سري كانيه، نُحي مقاومة شعبنا في عفرين وسري كانيه وتل أبيض".

واتجهت التظاهرة إلى إدارة مخيم واشو كاني مع ترديد الشعارات التي تُحي مقاومة سري كانيه وتندد بالاحتلال التركي ومرتزقته.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بمخيم واشو كاني بسيمة داوود كلمة قالت فيها إن دولة الاحتلال التركي تحارب وتهاجم مناطقنا بغض النظر عمن يسكنها من كرد أو عرب أو أرمن.

وأضافت بسيمة داوود: "أطماع الدولة التركية لا نهاية لها، فهل يوجد أكراد في ليبيا، أذربيجان، أرمينيا واليونان، أردوغان ضرب كل المفاهيم الدولية وكل القيم الإنسانية وجلب الموت والدمار لشعبنا ونحن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا".

وباسم مجلس مخيم واشو كاني تحدث علاء الدين جميل وقال "دولة الاحتلال التركية تقوم باحتلال مناطقنا ومدننا وتهجر المدنيين قسرًا، وما ممارستها هذه إلا تتمة للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان".

وباسم حزب الاتحاد الديمقراطي في الحسكة أشارت آهين علي إلى أن أهالي شمال وشرق سوريا يمرون بأوقات صعبة جدًّا، وأن الدول الرأسمالية تقوم بمحاربتهم وقمعهم بجميع الوسائل والأساليب ".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحي مقاومة الكرامة وتندد بالاحتلال.

(كروب/س و)

ANHA