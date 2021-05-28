​​​​​​​بمراسم تشييع مهيبة أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيد مظلوم نيرابية

وتجمع المشيعون أمام مشفى افرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، لاستلام جثمان الشهيد خالد الواوا الاسم الحركي مظلوم نيرابية المقاتل في قوات تحرير عفرين والذي استشهد خلال المرحلة الثانية لمقاومة العصر.

وبعد استلام الجثمان انطلق المشيعون بموكب ضم مئات السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

وهناك حمل الأهالي نعش الشهيد على أكتافهم ليتم وضعه على منصة التشيع، وهناك أعلن مجلس عوائل الشهداء عن سجل الشهيد باسل بودق الاسم الحركي ريبار شيراوا المقاتل في وحدات حماية الشعب والذي استشهدا في الأول من اذار من عام 2018 خلال المرحلة الأولى من مقاومة العصر.

وبدأت مراسم التشييع بالوقف دقيقة صمت اجلالا لأروح الشهداء تلاها إلقاء الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين رشيد فوكو كلمة قدم فيها التعازي لذوي الشهداء وقال" بفضل مقاومة وتضحية أبنائنا وبناتنا حققنا الكثير من المكتسبات في شمال شرق سوريا، وبسيرنا على نهج الشهداء سنحرر كافة أراضينا المحتلة ونعود مرفوعي الرأس إلى مناطقنا"

وبعدها تحدث باسم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين حنان سيدو وتطرق إلى سياسات التغيير الديمغرافي التي تحدث في عفرين المحتلة، واستنكر إقدام المحتل التركي ببناء المستوطنات في قرى عفرين".

وأكد حنان سيدو بأن بتضحيات أبناء إقليم عفرين وتلاحم الشعب ستنكسر جميع مخططات المحتل التركي ومرتزقته وستتحرر عفرين من المحتلين عاجلاً أو آجلاً.

تلاها كلمة الإدارية في مؤتمر ستار لإقليم عفرين نوروز هاشم التي شددت على ضرورة إدراك الأهالي للمرحلة التي تمر بها المنطقة والتكاتف وعدم السماح لسياسات الحرب الخاصة التأُثير عليهم، ودعت إلى تصعيد المقاومة والنضال بكافة الأشكال حتى تحرير عفرين.

وفي الختام قرأت العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطية زينب عبدو وثيقة الشهيدين وسلمتها لذويهما، ليوارى بعدها جثمان الشهيد مظلوم نيرابية إلى مثواه الأخير.

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ANHA