​​​​​​​بمراسم مهيبة... المئات من أهالي عامودا يشيعون جثمان المقاتل آكر عامودا

شارك في المراسم المئات من أهالي ناحية عامودا والقرى التابعة لها، ومجلس العسكري في عامودا، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار.

ورفع المشيعون صور الشهيد آكر عامودا وهي مزينة بالورود وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى سعيد أحمد مجلس عوائل الشهداء قدم فيها العزاء لذوي الشهيد وجميع عوائل الشهداء.

وتحدث سعيد عن مناقب الشهيد آكر، وقال:" الشهيد آكر عامودا من الشخصيات المحبة والمخلصة لعملها، كما وشارك في العديد من الحملات أخرها "مطرقة الشعوب" ضد مرتزقة داعش".

ونوه سعيد إلى معاني شهر أيار، وقال:" شهر ايار من الاشهر العظيمة في تاريخنا ففي هذا الشهر استشهد المناضل الكبير، حقي قرار".

وجدد محمد سعيد عهده للشهداء قائلاً:" نحن عوائل الشهداء مدينون للشهداء، ونقسم إننا سنتبع خطاهم حتى تحقيق مبتغاهم".

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري لناحية عامودا، برخدان عامودا:" الشهيد آكر عامودا اتبع طريق المقاومة واتخذه أساساً له حتى نال مرتبة الشهادة ".

وأكد برخدان عامودا أنهم سيواصلون المقاومة على " فكر ونهج القائد أوجلان وخط الشهداء حتى انفاسنا الاخيرة ".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء ليتم تسليمها لذويه، ليقوم بعدها المشاركين برفع جثمان المقاتل آكر عامودا ليواري الثرى وسط زغاريد وهتافات تمجد تضحيات الشهداء.

(كروب/م)

ANHA