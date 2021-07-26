​​​​​​​بمراسم مهيبة أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيد زنار إلى مثواه الأخير في مقاطعة الشهباء

وتوجهت حشود غفيرة من أهالي إقليم عفرين إلى مشفى آفرين بناحية فافين، لاستلام جثمان الشهيد رحمان حسين الاسم الحركي زنار.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد زنار على الأكتاف، وانطلقوا بموكب مهيب من السيارات صوب مزار الشهداء في ناحية أحرص وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة العصر.

ولدى وصول الأهالي إلى مزار الشهداء، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل فوزي مصطفى والذي قدم العزاء لذوي الشهداء متمنياً الصبر والسلوان لهم.

وأوضح مصطفى بأن الاحتلال التركي في الأيام الأخيرة يسعى بكافة الأساليب الوحشية إلى استهداف أهالي عفرين، في المهجر وضمن مقاطعة عفرين المحتلة، بالإضافة إلى التعدي على القيم المقدسة للشعوب عبر نبش مزارات الشهداء.

وأشار مصطفى إلى أن الاحتلال التركي يستمر في جرائمه وانتهاكاته بحق مهجري عفرين من خلال استهدافهم بشكل شبه يومي، في خطوة لإعادة أطماع أجداده العثمانيين واحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وشدد مصطفى في ختام حديثه على السير على خطا الشهداء ومتابعة مسيرتهم النضالية حتى تحقيق أهدافهم بتحرير عفرين وجميع الأراضي المحتلة.

ومن جانبها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار وزان حج خليل كلمة، طلبت فيها بدورها الصبر والسلوان لذوي الشهداء.

ولفتت وزان إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي هو استهداف المدنيين بشكل مباشر والنيل من إرادتهم ومقاومتهم في مقاطعة الشهباء، ومواصلة جرائمها بحق سكان عفرين الأصليين وتغيير ديمغرافية المنطقة.

واستنكرت وزان انتهاكات الاحتلال التركي بنش مقابر الشهداء والتعدي على القيم المقدسة، مشيرة بأنها حرب نفسية تمارسها تركيا ضد أهالي عفرين.

ونوهت وزان بأن الدولة التركية ومن خلال جميع جرائمها تسعى إلى إجهاض مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب والنيل منها في شمال وشرق سوريا.

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد من قبل المعلم آفدار علو، وسلمت لذويه ليوارى جثمان الشهيد الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة أهالي عفرين ومقاومة العصر.

(كروب)

ANHA