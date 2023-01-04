​​​​​​​بمراسم مهيبة.. أهالي الرقة يشيّعون جثمان الشهيد خالد الناصر إلى مثواه الأخير

وحضر مراسم التشييع التي نظمها مجلس عوائل الشهداء اليوم، في مزار الشهداء بقرية الجديدات بريف الرقة الشرقي، إلى جانب الأهالي، أعضاء قوى الأمن الداخلي، وشيوخ ووجهاء عشائر الرقة، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبدأت المراسم، بعرض عسكري قدمه أعضاء قوى الأمن الداخلي، بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في بلدة الكرامة التابعة للرقة، مطر الشحل، كلمة عزى خلالها ذوي الشهيد خالد وعوائل الشهداء وأشاد بدورهم البطولي في التصدي للإرهاب، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

بدوره، ألقى عضو قوى الأمن الداخلي، أحمد العسر، كلمة قال فيها: "شهداؤنا الأبرار وضعوا أسس النضال والدفاع عن شعبنا ونشر الأمن والسلام في عموم شمال وشرق سوريا".

أضاف العسر "سنستمر بمكافحة "الإرهاب" والقضاء عليه مهما كلف الأمر"، مشدداً على أن "الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء ستبقى طاهرة وعصية على الإرهاب".

لتنتهي المراسم بقراءة الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في الرقة، أحمد الحمود، وثيقة الشهيد خالد الناصر وتسليمها إلى ذويه.(م خ/خ)

ANHA