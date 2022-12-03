​​​​​​​بمناسبة يومهم العالمي.. احتفالية لذوي الهمم في قامشلو

ويصادف اليوم 3 كانون الأول، "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة"، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992.

وبهذه المناسبة، أقامت منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية لذوي الاحتياجات الخاصة، احتفالية بمشاركة العشرات من ذوي الهمم وأسرهم في مجمع القلعة الرياضي غربي مدينة قامشلو.

بدأت الاحتفالية، بالإدلاء ببيان، قرأته الإدارية في المنظمة، دافيان محمود، وجاء في مستهله: "نبارك هذا اليوم على جميع ذوي الهمم، ونحث المجتمع على ضرورة دعم وتشجيع هذه الفئة".

وأضاف البيان: "ندد بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا؛ والتي تقوّض الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل كافة الجهات التي تهدف إلى تنمية المجتمع، ومنها دعم وتأهيل فئة ذوي الهمم".

وتخللت الاحتفالية عرض بعض الأفلام التحفيزية لذوي الهمم الذين واجهوا الواقع وحققوا نجاحات، بالإضافة إلى برنامج ترفيهية وفنية.

وانتهت الاحتفالية برسم لوحة فنية على القماش من قبل الأطفال من ذوي الهمم، ووزعت الهدايا عليهم من قبل اللجنة المنظمة.

(خ ع)

ANHA