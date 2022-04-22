​​​​​​​بمناسبة يوم الصحافة الكردية.. اتحاد إعلام الحر يوزع جائزة الشهيد مظلوم باكوك

وحضر الاحتفالية العشرات من الإعلاميين والإعلاميات، بالإضافة إلى إعلاميين من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، واعضاء وعضوات اتحاد إعلام حر.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لاتحاد إعلام الحر، بنكين سيدو، بارك من خلالها يوم الصحافة الكردية على جميع الإعلاميين والإعلاميات، وقال: "مر على انطلاق الصحافة الكردية 124 عاماً، مرت من خلالها بمراحل صعبة وشاقة كثيرة، فيما رغم ذلك تمكن أن تكون مذكرة لتاريخ الكرد إلى حد ما".

بنكين أكد على ضرورة تطوير إعلام الكرد بشكل أقوى، وقال: "في هذا الوقت التي تتعرض المنطقة للهجمات يتوجب بالعمل الدؤوب للصحافة الكردية من أي وقت مضى لتمكن من تطويرها بشكل أكبر في جميع اجزاء كردستان، وبشكل خاص روج آفا والتي تحتضن العديد من المؤسسات الإعلامية التي تعمل بحرية ضمن المنطقة".

وبعدها تم توزيع الجوائز من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد أعلام الحر، أفين يوسف، وبنكين سيدو، على كل من:

جائزة الصور الفوتوغرافي حصل عليها المصور والمراسل رودي تحلو، وجائزة التقرير الكتابي باللغة العربية حصلت عليها الإعلامية سلنار محمد، أما جائزة التقرير المصور فقد حصل عليها الإعلامي جهاد درويش، وجائزة التقديم الإذاعي كان من نصيب الإعلامي عيسى شيخو.

فيما تم تكريم مراسل وكالة انباء هاوار باسل رشيد، والإعلاميين جيندارعبدالقادر، وفايز الأملح اللذين اصيبوا اثناء تغطيهم لحملة "مطرقة الشعوب"، ضد هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، إلى جانب تكريم عضو مؤسسة اللغة الكردية، فريد خليل.

(كروب)

ANHA