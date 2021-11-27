​​​​​​​بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني.. HPG تنفذ عمليات في حفتانين وجله

أصدر المركز الإعلامي التابع لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء، حول العمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا في كل من حفتانين وجله، جاء فيه:

في إطار الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني بعنوان" ضد الإبادة الجماعية للمرأة: حان الوقت لحماية المرأة الحرة والمجتمع الحر".

في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، وفي تمام الساعة 09.30 نفذت وحدات المرأة الحرة ـ ستار عملية نوعية ضد مجموعة من جيش الاحتلال في محيط كري قرطال في ساحة بكتوريا التابعة لمنطقة حفتانين، أسفرت عن مقتل عنصر من جيش الاحتلال وإصابة اثنين آخرين، كما تدخلت قواتنا أثناء محاولة طائرات الهليكوبتر التابعة لجيش الاحتلال التركي قصف المنطقة وأجبرتها على التراجع.

في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة حفتانين:

في السادس والعشرين من تشرين الثاني، وفي تمام الساعة 14.20 استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في كري كوردين في ساحة بيربولا، وتمكنت قواتنا من إصابة الهدف بدقة.

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية:

في السادس والعشرين من تشرين الثاني في تمام الساعة 19.30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في ساحة كري كوردين التابعة لـجلي في منطقة جولميرك، وتمكنت قواتنا من إصابة الهدف بدقة.

نفذت قواتنا هذه العمليات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

كما شن جيش الاحتلال التركي عملية احتلال واسعة النطاق في كل من خط قاشورا، وكري آزاد، وبوخازا كري، وقلعة قمرية، وساحة كوردين في متينا، ومحيط قرية ادنه، ودشيشه وسرارو في كاني ماسي التابعة لآمدية، إلا أنها لم تحرز أي تقدم، وأُجبرت على التراجع في الخامس والعشرين من تشرين الثاني بفضل المقاومة التي أبدتها قواتنا.

في الرابع والعشرين والسابع والعشرين من تشرين الثاني، تعرضت منطقة جمجو ورينجبراخا التابعة لمنطقة زاب للقصف بالمدفعية من المخافر الحدودية التابعة لجيش الاحتلال التركي".

(ف)