وأصدرت الحركة اليوم الجمعة، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة عنه، هنأت فيه الذكرى السنوية لميلاد حزب العمال الكردستاني.

وجاء في مستهل البيان: "نهنئ ونبارك الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لميلاد حزب العمال الكردستاني على جميع أعضاء وقيادات الحزب، وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان وجميع مقاتلي الكريلا والرفاق المعتقلين وكافة عوائل الشهداء، كما نهنئ عموم شعبنا الكردستاني وكل المكونات المنادية بالحرية والكرامة".

وتابع "جاء ميلاد حزب العمال الكردستاني لوضع أسس ومبادئ علمية لبناء ثورة اجتماعية ديمقراطية معتمدة على الإمكانات الذاتية، بعد دراسة تحليلية واستراتيجية تاريخية قام بها القائد عبد الله أوجلان مع الرفاق، إبان نضال المجموعة الفكرية الأيديولوجية".

مضيفاً "فميلاد الحزب كان بمثابة إشراقة فجر جديد على شعبنا الكردستاني، وبداية بناء مرحلة التحول الكبير في إعادة الأمل والثقة بين كافة شرائح مجتمعنا الكردستاني، والعمل على ترتيب وتنظيم البيت الكردي. لتتحول إلى ثورة تحررية وطنية كردستانية بطليعة المرأة والشبيبة، وثورة إرادة الشعوب التواقة للحرية في المنطقة والعالم؛ نتيجة التأثير الكبير الذي شهدته المقاومة التي أبداها الرفاق في السجون والجبال والمدن من أجل حماية الثقافة والقيم الأخلاقية الإنسانية في وجه أطماع الطغاة الفاشيين والمحتلين".

كما أوضح البيان أن "تاريخ الحزب مليء بالأحداث، واجه فيه الكثير من المصاعب والمعاناة نتيجة المؤامرات الإقليمية والدولية التي كانت تحاك ضد حركة حرية كردستان، ولكن الحركة استمرت بالمقاومة المعاصرة وناصرت إرادة ومقاومة الشعوب العربية والآشورية والسريانية والأرمنية، وقدمت التضحيات الجسام في سبيل تقديم الدعم الأخلاقي لمقاومة هذه الشعوب، كما في شنكال ومنطقة شمال وشرق سوريا عامة".

واختتم البيان بالقول: "نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نحيي مقاومة حزب العمال الكردستاني ونحيي مواقفه الوطنية والإنسانية الخلاقة، كما نتوجه بالتحية لشعبنا الكردي وكل المكونات المجتمعية ولكل الأحرار في العالم وندعوهم إلى الانضمام لحملة حرية القائد عبد الله اوجلان وحملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب".

(س ر)

ANHA