​​​​​​​بمناسبة ميلاد القائد أوجلان.. حملات ومبادرات تشجير في شمال وشرق سوريا

بالتزامن مع ميلاد القائد أوجلان، شهدت مدن ومناطق شمال وشرق سوريا وكذلك مدينة حلب سلسلة فعاليات، تمثلت بزراعة الأشجار وافتتاح الحدائق، استجابة لرغبة القائد عبد الله أوجلان بزراعة الأشجار في ذكرى ميلاده.

الحسكة

واحتفاء بالمناسبة، قام مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، ظهر اليوم، بمشاركة العشرات من أهالي مخيم سري كانيه، بغرس 73 شجرة ضمن المخيم، نسبة إلى عمر القائد أوجلان.

الدرباسية

وفي السياق، أطلقت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية حملة تشجير في الناحية، ستستمر يوماً واحداً، بمشاركة جميع المؤسسات المدنية والكومينات في مركز الناحية والبلدات التابعة لها.

وخصصت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية 5000 شجرة، لزراعتها في الناحية والبلدات التابعة لها، على أن تزرع 3000 شجرة في مركز الناحية، وما يقارب الـ 2000 شجرة في بلداتها "سيكر، وقرمانة، وتل كرمة، والغنامية".

وغرست الاشجار في مدينة الدرباسية بحديقة "كردستان" الواقعة في الجهة الجنوبية، على الطريق الذي يصل الناحية بمدينة الحسكة، فيما لا تزال عملية زراعة الأشجار في بلداتها مستمرة.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه، احتفل العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه وعوائل الشهداء بميلاد القائد أوجلان، وذلك بافتتاح حديقة حملت اسم "حديقة 4 نيسان" وذلك خلال احتفالية أقيمت في حديقة القائد.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها الإدارية في اتحاد المرأة الشابة هيفيدار محمد، كلمة باركت ميلاد القائد أوجلان على كافة الحضور وأمهات الشهداء، وبيّنت أنه وبفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان نحتفل اليوم بميلاده بكل حرية وأمان ونعتبر يوم ميلاده ميلاد الحرية وانبعاث الحياة من جديد كونه هو من أيقظ الشعوب من سباتها لتطالب بحريتها.

بعدها قصت والدة الشهيدة هيفيدار تربه سبيه، خرمة علي، شريط الافتتاح وباركت افتتاح الحديقة على القائد أوجلان. من ثم بادر الأهالي بزراعة الأشجار في الحديقة وعقد حلقات الدبكة .

جل آغا

وفي السياق نفسه، توجه صباح اليوم، العشرات من أهالي وعوائل الشهداء في ناحية جل آغا إلى سد زخيرة الواقع شمال الناحية لزراعة الأشجار فيها.

وعند وصولهم إلى السد، وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقى بعدها الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية جل آغا فيصل محمد الحسن، كلمة، رحب فيها بالحضور وبارك ميلاد القائد أوجلان على كافة عوائل الشهداء وأشار إلى أن القائد أوجلان كان يوصي بالطبيعة والحفاظ عليها "ونحن اليوم في يوم ميلاده نحتفل بزراعة الأشجار في سد زخيرة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة والحفاظ على البيئة".

ومن ثم قام الأهالي بزراعة الأشجار في محيط السد بشكل تخطيطي لسهولة سقايتها والاهتمام بها.

كركي لكي

كما بادرت مؤسسات المجتمع المدني في ناحية كركي لكي بزراعة الأشجار في قرية حليق احتفاء بميلاد القائد أوجلان.

وتجمّع العشرات من أعضاء وإداريي مؤسسات المجتمع المدني في قرية حليق التابعة لناحية كركي لكي لزراعة الأشجار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت أيهان مراد، الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي كلمة، قالت فيها "نهنىْ ميلاد القائد أوجلان على العالم أجمع. لقد حمل ميلاد القائد معه حياة جديدة للشعوب المضطهدة والمظلومة".

ومن ثم بدأ الأهالي بزراعة 200 شجرة في الساحة التي تقام فيها احتفالات عيد نوروز في قرية حليق.

وانتهت فعاليات زراعة الأشجار بعقد حلقات من الدبكة.

حلب

وبهذه المناسبة أيضاً، افتتحت بلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود في مدينة حلب اليوم، حديقة جديدة باسم "ميلاد الحرية" في القسم الشرقي من الحي وزراعة أشجار حراجية.

وبدأت الافتتاحية، بإلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، فاطمة حيدر، هنأت فيها افتتاح الحديقة، كما هنأت ميلاد أوجلان.

وأشارت فاطمة حيدر إلى أن ميلاد القائد عبد الله أوجلان ليس ميلاداً عادياً، "هو يوم للقضاء على الذهنية السلطوية والفاشية وتوحيد الشعوب وتحقيق المساواة بين الشعوب".

وانتهت المراسم بقص شريط الافتتاح وزراعة الأشجار الحراجية داخل الحديقة.

وفي السياق، أدلت المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان ببيان إلى الرأي العام العالمي بمناسبة ميلاد القائد أوجلان، وذلك في ساحة الجبانات الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وقُرئ البيان من قِبل الناطقة باسم المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، آمنة خضرو، وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وجاء في نص البيان:

"نبارك ميلاد القائد آبو بدايةً، على الشعب الكردستاني وكل مكونات سوريا وشعوب الشرق الأوسط والعالم. للرابع من نيسان (ميلاد القائد) معنى عميق للغاية بالنسبة للشعب الكردي وشمال وشرق سوريا.

نوّه البيان إلى أنه وعلى الرغم من "الضغوطات وأشكال التعذيب والتجريد المطلق التي تمارسها الدولة التركية على شخص القائد في جزيرة إمرالي، والمنافية لميثاق الأمم المتحدة لحقوق السجناء السياسيين، ما زال القائد أوجلان يقود أعظم مقاومة بصموده".

دعا البيان في الختام، أبناء الشعب الكردي وأصدقاءه إلى تصعيد وتيرة النضال من أجل كسر العزلة المطلقة على القائد آبو وضمان حريته الجسدية.

(كروب/ك)

ANHA