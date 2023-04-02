​​​​​​​بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.. سلسلة فعاليات في حلب وإقليم الجزيرة - تم التحديث

مع حلول الـ 4 من نيسان ميلاد القائد عبد الله اوجلان، وفي إطار الفعاليات الشعبية احتفاء بالمناسبة، عقدت حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة، ندوة حوارية، للتعريف بالقائد عبد الله أوجلان، تحت شعار "حقيقة القائد آبو.. حقيقتنا"، أكد فيها المشاركون على أهمية أفكاره وأهمية تحقيق حريته الجسدية.

وحضر الندوة التي عُقدت في قاعة الاجتماعات الواقعة بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة إلى جانب شبان وشابات الحيّين.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت محاضرة عن سيرة حياة القائد عبد الله أوجلان، قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة، نائلة شيخو.

سردت المحاضرة شخصية القائد عبد الله أوجلان، حسب ما دونها في مؤلفاته: "أنا شخصية متقدمة، وكل شخص باستطاعته أن يُكوّن ذاته، لديَّ حاجة للحرية، وأنا أملك العزيمة والإصرار أن أعمل على تحقيق الحرية وسأحققها".

وتابعت بسرد المقتطفات من مؤلفاته "إذا أردتم التعرّف علي، فأنا أُناضل لكي أصل إلى الحرية، وأنا لدي طريقتي الخاصة لتحقيق ذلك، من خلال الأخذ بعين الاعتبار حقوق كل فرد، وأنا متيقن بأن شخصيتي باتت معروفة".

ثم عُرِض سنفزيون عن تقييمات القائد الخاصة بالشبيبة الثورية، وكيفية محاربة سياسات الأنظمة الحاكمة وإفشالها.

وفي السياق ذاته، زرعت عضوات مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة 20 شجرة بين (صنوبر، وزيتون، ورمان، ولوز) في قرية "جن وار" الخاصة بالمرأة الواقعة بناحية الدرباسية شمال المقاطعة. ووزعن دروعاً تذكارية تحمل صورة القائد عبد الله أوجلان للقاطنات في القرية.

ومن جهته، زرع مؤتمر ستار بعض الأشجار الحراجية في مزار دياري فلكي في تربه سبيه، حيث ضريح الشهيد نزير إيزيدي المقاتل في قوات الدفاع الشعبي.

(كروب/ف)

ANHA