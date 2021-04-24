​​​​​​​بمناسبة عيد الشّهداء...أهالي عفرين والطبقة يوقدون الشّموع على أضرحة الشّهداء

وتوجّه مساء اليوم، العشرات من أهالي إقليم عفرين وعوائل الشهداء إلى مزار الشهداء، لإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء، بمناسبة عيد الشهداء، المصادف في الـ 25 من شهر نيسان.

وبدأ الأهالي بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء خديجة إيبو، وقالت: "إنّ الـ 25 من شهر نيسان يوم مقدس للكرد، ولأوّل مرة في روج آفا يتم الإعلان عن عيد الشهداء في الخامس والعشرين من نيسان، وذلك استذكاراً لشهداء قره جوخ الذين استشهدوا خلال العدوان الاحتلال التركي في عام 2017".

كما أشارت خديجة في حديثها إلى المجزرة التي ارتكبها الاحتلال العثماني بحقّ الشعب الأرمني في الـ 24 من شهر نيسان لعام 1915.

ومن جانبها تحدثت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء منال الحسين، فقالت: "استذكاراً للشهداء الذين استشهدوا نتيجة عدوان الاحتلال التركي على قره جوخ تمّ الإعلان عن عيد الشهداء في الخامس والعشرين من نيسان".

وأوضحت منال أنّ العدوان التركي على قره جوخ كان بداية المشروع الاحتلالي في أراضي روج آفا، وعمدت تركيا في ذلك اليوم على توسيع مشروعها الاحتلالي في المنطقة.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قام الأهالي وذوو الشهداء بإيقاد الشّموع على أضرحة الشهداء، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيّي القائد عبد الله أوجلان.

الطبقة

وتجمّع مساء اليوم، ذوو الشهداء في الطبقة ومجلس عوائل الشهداء وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة في مزار الشّهداء في الطبقة بمناسبة عيد الشهداء.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضو لجنة الشّبيبة بمجلس عوائل الشهداء محمد العرب، قال فيها: "بمناسبة عيد الشّهداء الذي يصادف مساء اليوم نحيّي من هذا المكان المقدس شهداءنا، ونحن نفتخر بكل شهيد قدم روحه لأنّهم بدمائهم يرسمون الطريق نحو العدالة والمساواة والعيش المشترك".

وبعد الانتهاء من الكلمات توجّه المشاركون إلى أضرحة الشهداء لإشعال الشموع عليها، وسط ترديد الهتافات التي تحيّي الشهادة والشهداء.

(إ)

ANHA