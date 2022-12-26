​​​​​​​بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.. هيئة الداخلية تصدر جملة من الإجراءات

أصدرت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا - القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، التعميم رقم /10/ بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد وحلول عيد رأس السنة الميلادية، وجاء في التعميم:

"نتقدم بأسمى التهاني لعموم شعبنا ونبارك لهم اقتراب عيد الميلاد المجيد وحلول عيد رأس السنة الميلادية، متمنين لهم أن يسود الأمن والسلام أجواء هذه الأعياد.

وبناءً على ما ذكر يُرجى التقيد بالإجراءات التالية بما يخص احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية:

1 - يمنع دخول وخروج الشاحنات والصهاريج (المتوسطة والكبيرة) إلى المدن والبلدات من الساعة 06:00 السادسة صباحاً من يوم الأربعاء 28/12/2022م ولغاية الساعة 06:00 السادسة صباحاً من يوم الإثنين 2/1/2023م.

2 - يمنع التجوال بالدراجات النارية بكافة أنواعها حتى العسكرية منها من الساعة 06:00 السادسة صباحاً من يوم الأربعاء 28/12/2022م ، ولغاية الساعة 06:00 السادسة صباحاً من يوم الإثنين 2/1/2023م.

3- بخصوص المعابر يتم إيقاف جميع السيارات والمركبات والبولمانات من الساعة 06:00 السادسة صباحاً من يوم السبت 31/12/2022م، ولغاية الساعة 06:00 السادسة صباحاً من يوم الإثنين 2/1/2023م، ويستثنى منها الحالات الإنسانية.

4 - خارج القوانين والأنظمة النافذة يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل المواطنين والقوات العسكرية والأمنية تحت طائلة

المسؤولية والمحاسبة القانونية".

(ف)