​​​​​​​بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات قوى الأمن الداخلي تكشف حصيلة عملها لمكافحة المخدرات خلال عام

شارك في المؤتمر الصحفي أعضاء قوى الأمن الداخلي ومجلس العدالة الاجتماعية ولجنة الصحة في مجلس الرقة المدني وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد كلمة خلال المؤتمر الصحفي قال فيها: "كل المحبة والسلام لأرواح شهدائنا الذين ضحوا بدمائهم لنعيش بسلام، واليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نرى هذا المنظر الذي أمامكم، هي آفة العصر وعانت منها مناطقنا في شمال وشرق سوريا كافة، وبعد الانتهاء من داعش ظهر هناك مرض خطير وهو المخدرات الذي يأتي إلى مناطقنا عن طريق الاحتلال التركي الذي يريد ضرب استقرار المنطقة".

وطالب حمدان العبد أهالي شمال وشرق سوريا بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والقضاء على هذه الآفة.

تم ألقيت كلمة باسم هيئة العدالة الاجتماعية ألقاها عضو مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة حسن الأحمد الذي أهاب بدوره "بكل مواطن أن يقوم بدوره وأن يساعد الذين تضرروا من هذه الآفة. وإننا في مؤسسات العدالة عملنا على قانون مكافحة المخدرات وتم فيه تشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة" كما توجه بالشكر إلى قوى الأمن الداخلي ومكافحة المخدرات على جهودهم في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

تلاها قراءة بيان قوى الأمن الداخلي قرأه العميد علي الحسن، وجاء فيه:

"نجتمع اليوم في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات, المخدرات التي أصبحت مشكلة ومعضلة كبيرة إقليمية ودولية وتشكل تهديداً للواقع الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي لدول العالم جميعاً.

وأضاف البيان: "ونحن في مناطق شمال و شرق سوريا نعاني من هذا التهديد أيضاً و خاصة بأن أعداء شعبنا و مجتمعنا يعملون على إدخال المخدرات بشكل كبير كنوع من أنواع الحرب الخاصة لاستهداف جميع فئات المجتمع صغاراً و كباراً في محاولة لإضعاف مناطقنا و ضرب الأمن و الاستقرار فيها لأن المخدرات و انتشارها يؤدي إلى تدمير البنية الثقافية و الاجتماعية للأسرة و المجتمع ويزيد معدل الجريمة و العنف".

ونوه البيان "ونحن في قوى الأمن الداخلي لشمال و شرق سوريا و في سبيل مواجهة آفة المخدرات فقد أسسنا جهازاً أمنياً خاصاً معنياً بمكافحة المخدرات بتاريخ 26-6-2022 واليوم وبالذكرى السنوية الأولى على تأسيسه في ذات اليوم العالمي المعني بمكافحة هذه الآفة فقد كثفت قواتنا جهودها و عملها باستخدام الإمكانيات المتاحة لدينا لملاحقة الشبكات الإجرامية وضعاف النفوس الذين يعملون على تهريب المخدرات و ترويجها و الاتجار بها كما و عملت قواتنا على تعزيز العمل في توعية أبناء شعبنا حول آثار المخدرات عبر الندوات و الفعاليات بمشاركة الهيئات و المؤسسات المعنية".

ولفت البيان "إن قواتنا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وظفت كل طاقاتها للحد من انتشار المخدرات و بمساندة العديد من الأقسام المعنية ضمن قوى الأمن الداخلي فقد تمكنت من توقيف عدد كبير من المتورطين في الاتجار و الترويج لهذه الآفة؛ و ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة حيث بلغ عدد الملفات التي تم العمل عليها من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال عام كامل 522 ملفاً تم وقيف كامل المتورطين في هذه الملفات و بلغ عددهم 6 تجار لكميات ضخمة من المواد المخدرة و 1042مروجاً و 2068متعاطياً للمواد المخدرة تم تحويلهم جميعاً للنيابة العامة.

وكشف بيان قوى الأمن الداخلي كمية المواد المخدرة التي تم ضبطها، وهي:

147 كيلو غرام من الكريستال الميث

302 كيلو غرام من الحشيش

148 سجائر حشيش

11880 إبرة مخدرة

838,814 حبوب كبتاغون

1,818,405حبوب مخدرة من أنواع مختلفة

7 كيلو و نص من مادة الهيروين

41 شتلة من نبتة الحشيش

170‏ شتلة من نبتة الخشخاش

14 غرام من الكوكائين

وأضاف البيان: "إن هذه الإحصائيات ما كانت لتنجز لولا تضافر الجهود من كافة الأقسام والهيئات و المؤسسات. لتحقيق نتائج فعالة و ملموسة في مكافحة المخدرات.

لكن لا يزال أمامنا الكثير للقيام به و يجب علينا جميعاً العمل معاً لمكافحة المخدرات فالحرب ضد المخدرات لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب لأن المخدرات هي أحد أوجه الإرهاب".

واختتم البيان بالقول "نؤكد التزامنا بالتعاون و المشاركة مع الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي و الدولي لمكافحة المخدرات و بأننا على استعداد كامل للتعاون مع أي جهة تعمل بهذا الصدد. فمشكلة المخدرات تهدد العالم بأسره، لذلك يجب أن تتضافر كافة الجهود منا جميعاً أفراداً و مؤسسات للعمل المشترك و التعاون المستمر لمواجهة هذه الآفة و أن نتذكر دائماً أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية الجميع".

وتلا قراءة البيان، تكريم عناصر مكافحة المخدرات من قبل هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا. كما تم إتلاف المواد المخدرة بإشراف قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

(م خ/ك)

ANHA