​​​​​​​بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.. المؤتمر القومي الكردستاني يهنئ الشعب الكردي

أصدرت لجنة اللغة والثقافة والتعليم في المؤتمر القومي الكردستاني بياناً بمناسبة الـ 21 من شباط، اليوم العالمي للغة الأم، جاء فيه:

"تشتهر معظم أيام السنة بمعانيها وذكرياتها الدينية والطبيعية والاجتماعية والتاريخية والسياسية، لذا فإن 21 شباط هو من أكثر الأيام قداسة في العالم، وهو معروف بيوم اللغة الأم المعترف بها وكل أمة تحتفل بهذه الذكرى بطريقتها الخاصة".

أشار البيان إلى "أن اللغة الكردية تتعرض للطمس والإجهاض تحت ضغط الدولة التركية والفارسية والعربية"، مؤكداً "أن اللغة تلعب دوراً مهماً في بناء الحضارة وتطوير الثقافة العالمية".

وهنأ المؤتمر القومي الكردستاني بيوم الـ 21 من شباط، عيد اللغة الأم، ودعا مؤسسات اللغة والثقافة والتعليم الكردية إلى استخدام هذه الذكرى كأداة ضد الضغط والقمع على لغتهم.

شدد البيان "ارفع صوتك عالياً بكل وسيلة تراها مناسبة وبكل فرصة تتاح لك وأظهر للمنظمات الدولية خطورة الوضع"، مؤكداً أن "اللغة هي الأداة الوحيدة للتواصل بين الناس والأمم، وهي هوية الشعوب لأن الشعوب تعرف بلغتها الأم وثقافتها".

(ف)