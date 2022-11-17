​​​​​​​بمناسبة الذكرى الـ 44 تأسيس PKK دوران كالكان يحيي مقاومة الكريلا في مواجهة هجمات الإبادة

وأجرت وكالة فرات للأنباء ANFمقابلة مع عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني دوران كالكان، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وأوضح كالكان خلال مقابلته أنه قبل تأسيس حزب العمال الكردستاني كان الشعب الكردي يخفي هويته، وقال: "لكنها الآن أصبحت هوية تنير الإنسانية. يردد العالم اليوم "jin, jiyan, azadî المرأة، الحياة، الحرية". من كردٍ مضطهدين ويهربون من لغتهم قبل 50 عاماً وصلنا إلى عالم يردد الشعارات باللغة الكردية. كل هذا تحقق من خلال النضال".

والجزء الأول من المقابلة هو كالتالي:

* يستقبل حزب العمال الكردستاني ويبارك الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لتأسيسه وفي نفس الوقت هناك مسيرة قيادية مستمرة منذ أكثر من نصف قرن، ما حقيقة القيادة التي تجسدت خلال فترة نصف القرن هذه؟

إن مؤسس حزب العمال الكردستاني والشخص الذي أوصله إلى يومنا هذا هو القائد أوجلان، في البداية، أحيي المقاومة التاريخية في إمرالي والقائد أوجلان، نحن في العام الخمسين للقيادة والحزب، وندخل العام الخامس والأربعين لحزب العمال الكردستاني، وعليه أهنئ جميع رفاقنا وشعبنا وخاصة القائد أوجلان بمناسبة عيد الانبعاث عيد الحزب، وأستذكر في شخص الرفيق حقي قرار شهداء هذا الحزب الأبطال على مدى خمسين عاماً بكل احترام وحب وامتنان، أحيي الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الحزب وأتمنى التوفيق لكل من يناضل من أجل الحرية والديمقراطية.

نحن ندخل العام الـ 45 للحزب بمقاومة كبيرة، مقاومة بقيادة إمرالي، وفي خضم خوض مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ومقاتلات وحدات المرأة الحرة مقاومة بطولية في جميع أنحاء كردستان، وخاصة في زاب، آفاشين ومتينا، ندخل العام الخامس والأربعين بمقاومة تليق بحقيقة حزب العمال الكردستاني، في البداية، أحيي مقاتلي الكريلا الأبطال الذين يقاومون في كل مكان وخاصة في زاب، آفاشين ومتينا، وكذلك شعبنا، وشبيبتنا، والنساء اللواتي يقاومن مرة أخرى، كما أستذكر شهداء مقاومة زاب وآفاشين ومتينا بكل احترام.

حزب العمال الكردستاني هو حركة شعبية، حركة نسائية وشبابية، إنها حركة مقاومة عظيمة تسمى بشكل عام حركة الحرية، إنها حركة تأسست وتطورت من قبل القائد أوجلان، لذلك نسميها حركة القيادة والشهداء، إن تاريخ المقاومة الممتد على مدى 50 عاماً هو أيضاً تاريخ 50 عاماً من مسيرة القائد، وفي كل لحظة من السنوات الخمسين هذه هناك بصمات للقائد أوجلان والنضال الذي طوره، عندما يتعلق الأمر بما ظهر في نضال حزب العمال الكردستاني على مدى 44 عاماً، فإن أول شيء سننظر فيه هو تحقق القيادة العظيمة.

لقد تعرفت على القائد أوجلان في تشرين الأول 1973، كان يعيش مع حقي وكمال في منزل بهجلي ألفر، بالطبع، عقد الاجتماع الذي وضع أسس حزب العمال الكردستاني في نوروز، حيث كانت تتشكل المجموعة الآبوجية، عندما رأيت القائد أوجلان لأول مرة، كان يقرأ كتاباً، وكان كل من في ذلك المنزل يقرأ الكتب، كنا أنا والرفيق جمعة ومعنا الرفيق حقي ندرس الرياضيات في نفس الكلية، وعندما كنا نتوجه للحصول على الكتب تعرفت على القائد أوجلان وكمال بير.

يتبع..