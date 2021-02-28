​​​​​​​بمناسبة 8 آذار... مؤتمر ستار ينظّم سلسلة اجتماعات وفعاليّات في حلب

تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، عقد مؤتمر ستار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ثلاثة اجتماعات منفصلة للتعريف بيوم الثامن من آذار، بمشاركة العشرات من أهالي الحيين وممثّلين عن المؤسسات المدنية.

الاجتماعات بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ تحدّثت الإدارية في مؤتمر ستار بحيي الشيخ مقصود والأشرفية آمنة خضر عن تاريخ يوم 8 آذار الذي تعبّر فيه المرأة عن حريتها ونضالها.

وبيّنت آمنة أنّ الدول الرأسمالية التي تسعى لفرض سياسة تقويض القيم الجوهرية على نضال وقيم المجتمع تريد أن تطبّق ذلك في الـ 8 من آذار من خلال إبعاده عن معناه ونسيان كل تاريخ المقاومة والنضال الذي نشأ عليه، إلّا أنّ كل النساء اللواتي سيشاركن في هذا اليوم هنّ أكثر إصراراً ومعرفة من أي وقت مضى.

وتابعت آمنة: "إنّ النساء في شمال وشرق سوريا تعلمن في السنوات العشرة الماضية معنى تحرير المرأة، فرأينا قبل شهر اغتيال الرفيقتين سعدة وهند بوحشية في الشدادي، لأنّهما لم تتخليا عن حبهما لحرية المرأة، وسنحيي يوم الـ 8 من آذار بروح الشهيدتين على أراضي شمال وشرق سوريا والتي هي جغرافية ثورة المرأة، فهذا العام سيكون عاماً للنضال وحرية المرأة، وسننهي إبادة النساء وذلك بتعزيز نضالنا في جميع مجالات الحياة".

وانتهت الاجتماعات بعرض سنفزيون عن تاريخ يوم الـ 8 من آذار ودور المرأة في ثورة روج آفا من خلال التضحيات التي قدّمتها في كافة المجالات.

وفي السّياق ذاته قام مؤتمر ستار بتزيين شوارع أحياء الشيخ مقصود (غربي وشرقي) والأشرفية ومعروف، وعلّق 10 لافتات باللغات الكردية والعربية والسريانية والأرمنية، كتب عليها "بمقاومة ونضال المرأة سيحرّر القائد، بالوعي والتنظيم سنصل إلى مجتمع حر، المرأة الحرّة تسعى لمستقبل حر، بفكر وفلسفة القائد سنحرّر المرأة".

(إ)

ANHA