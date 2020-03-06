​​​​​​​بمناسبة 8 آذار... فعالية لأطفال الشهداء في منبج وإلقاء بيان وتنظيم مباراة للسيدات في كوباني

منبج

نظمت في مدينة منبج اليوم فعاليات لأطفال الشهداء ضمن سلسلة فعاليات تقام بمناسبة حلول الثامن من آذار تحت شعار "نضالنا حرية ومقاومتنا انتصارنا"، والتي أقيمت في قاعة مركز الثقافة والفن.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقيت كلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها ابن الشهيد سهيل عطمونة، عبد القادر عطمونة قائلاً" نقف اليوم كباراً وصغاراً موقف اجلال واكرام أمام كل قطرة دم سالت من شريان الشهداء في ساحات المعارك ليحرروا بها أرضنا ونعيش بسلام".

من جانبه قال القيادي في مجلس منبج العسكري محمود إبراهيم في كلمة ألقاها باسم المجلس :"الشهيد ليس حكاية رجل يحمل على كتفه كفنه، بل هو اسطورةً استشهد لأجل الوطن، وشهداؤنا أثبتوا للعالم بتضحياتهم أنهم رموز السلام والحرية وأخوة الشعوب".

بعد الكلمات، قدمت عدة فقرات غنائية وألقيت قصائد من الشعر وفقرات من الدبك الفلكلوري، حيث قدمت فرقة أطفال الشهداء فقرة للرقص, وفرقة الشهيدة هفرين خلف قدمت فقرة أغاني تراثية, بالإضافة إلى تقديم فقرة رقص تركمانية قدمتها فرقة الشهيد بوطان تركمان.

فيما قدم كل من الطفلان سراج الدين العابو وتاج الدين العابو فقرة شعرية حملت عنوان "عرس الشهيد".

واختتمت الفعالية بتكريم أبناء الشهداء من قبل مجلس المرأة.

كوباني

وفي كوباني، أصدر اتحاد المرأة الشابة بيانا إلى الرأي العام تهنئة بيوم المرأة العالمي ألقيت في غابة كوباني غربي المدينة بحضور العشرات من النساء وعضوات اتحاد المرأة الشابة ومؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الذاتية.

قرئ البيان من قبل إدارية المرأة الشابة في إقليم الفرات كولان ساسون، وقالت فيها:

"اليوم الثامن من آذار هو يوم يرمز لحرية المرأة، نستقبل اليوم الثامن من أذار في هذا العام بالمقاومة والنضال، نساء الكرد قامت بتنظيم أنفسهن وأصبحن مثالاً لنساء العالم من خلال لعب دور بارز في كافة الأصعدة عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، وأظهرن للعالم أجمع عشقهن للحياة الحرة، مستمدات قوتهن من روح الشهيدات أمثال أرين ميركان وأفيستا خابور وغيرهن.

بالرغم من تقدم المرأة في جميع المجالات وتطورها في الناحية الفكرية ما تزال ممارسات الذهنية الذكورية المتسلط على المرأة من القتل والاعتداءات بحق المرأة مستمراَ.

ودعت كولان في ختام البيان كافة النساء والمرأة الشابة للانتفاضة تجاه الذهنية الذكوري، ودعت للمقاومة من أجل كسر العزلة على القائد أوجلان ونيل حريته.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقامة المرأة.

مُباراة لكرة القدم

ضمن إطار فعاليات الثامن من آذار، نظمت هيئة الشباب والرياضة في مدينة كوباني، مباراة لكرة القدم للشابات، أقيم بين فريقي نادي كوباني والوحدة، على أرض ملعب نرويج بمدينة كوباني.

قبل بدء المباراة، ألقت كل من عضوة منسقيه مؤتمر ستار زهرة بركل والرئيسة المشتركة لمجلس الشبيبة لحزب الاتحاد الديمقراطي خناف خليل كلمات باركن فيها اليوم الثامن من آذار على النساء والشابات.

بعد الكلمات لعب فريقا كوباني والوحدة للشابات مباراة ودية انتهت بفوز فريق كوباني بنتيجة 2- 0.

(س ع-ه ح/س و)

ANHA