​​​​​​​بمناسبة 8 آذار.. فعاليات ونشاطات متنوعة للنساء في شمال وشرق سوريا

تستمر الفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

قامشلو

وزعت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، الورود والحلوى على حواجز قوى الأمن الداخلي في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، بالإضافة إلى زرع الاشجار وتكريم أمهات وزوجات الشهداء.

وتقديراً لجهودهم في صون أمن وأمان المنطقة وحماية شعوبها من جميع الهجمات، وبمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وزعت عضوات مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي الورود والحلوى على جميع اعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي في الحواجز الداخلية والخارجية لمدن ونواحي مقاطعة قامشلو، اليوم الخميس.

زيارات وزراعة للأشجار

وعلى هامش الفعالية في مدينة قامشلو، باركت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي، دلال حسين، اليوم العالمي للمرأة على جميع عضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي، وحيت مقاومتهم ونضالهم في حماية شعب شمال وشرق سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها، وقالت: "قوى الأمن الداخلي هي العين الساهرة التي تحمي كافة مكونات المنطقة على مدار 24 ساعة".

وفي ناحية كركي لكي، زارت عضوات مؤتمر ستار في الناحية مجلس عوائل الشهداء ومركز قوات حماية المجتمع، وهيئة الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة، لتهنئتهم بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، أما في ناحية ديرك فكرّم مؤتمر ستار أمهات وزوجات الشهداء وقدم لهن هدايا رمزية.

وفي السياق ذاته، زرعت عضوات مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه الأشجار على مداخل الناحية، وحول ذلك هنأت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، هدية شمو، جميع النساء بمناسبة يومهن العالمي، وقالت: "النساء في شمال وشرق سوريا أثبتت للعالم أجمع أن المقاومة والنضال أساس لتحقيق النصر للمجتمع".

أما في ناحية جل آغا، وخلال توزيع عضوات مؤتمر ستار للورود على حواجز قوى الأمن الداخلي وزرع الأشجار في الناحية، بيّنت عضوة مؤتمر ستار، فريال قسوم، أن النساء في شمال وشرق سوريا يناضلن ويقاومن على أساس الفكر الديمقراطي للقائد عبد الله أوجلان، وأشادت بالدور الفعّال لقوى الأمن في صون أمن واستقرار المنطقة.

معرض الفن التشكيلي

وفي ناحية عامودا، افتتح اليوم، مركز هوري للثقافة والفن وبالتنسيق مع حركة الهلال الذهبي بعامودا، معرضاً للفن التشكيلي تحت شعار "الحياة لوحة والمرأة تلونها بألوانها"، وذلك بمشاركة 18 فنان/ـة، بـ 35 لوحة تشكيلية تضمنت مقاومة المرأة.

وشارك في المعرض العشرات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى مجلس عوائل الشهداء وفنانين.

المعرض بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة مركز هوري للثقافة والفن في ناحية عامودا، لورين محمد، أكدت خلالها أن المجتمع يتحرر مع تحرر المرأة.

من جانبها، هنأت الإدارية في حركة الهلال الذهبي، روكن أحمد، كافة النساء المقاتلات والثوريات بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وأشادت بالدور الريادي لوحدات حماية المرأة في ضمان أمن وسلامة المنطقة والقضاء على كافة أشكال "الإرهاب"، وقالت: "كل لوحة في المعرض تجسد حقيقة ومقاومة المرأة".

وبعدها تم قص شريط الافتتاح من قبل جدة الشهيد هوكر عامودا (إبراهيم سعدو). هذا ومن المقرر أن تختتم فعاليات معرض الفن التشكيلي في تمام الساعة الـ 40:00مساءً، بحسب اللجنة التحضيرية للمعرض.

دير الزور

وفي مدينة دير الزور، نظم مجلس المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع لجان المرأة في المجالس المحلية، احتفالية بمناسبة حلول 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أرضنا".

شارك في الاحتفالية التي أقيمت في ريف دير الزور الشرقي، المئات من الأهالي وشيوخ ووجهاء العشائر، وممثلات وممثلين عن المجالس المحلية والمؤسسات، ووحدات حماية المرأة (YPJ).

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، من قبل شهرزاد الجاسم، وقالت فيها: "نحتفل اليوم بحلول الـ 8 من آذار، بعد سنوات عديدة من الإجحاف بحق المرأة"

مباركة المقاتلات في جبهات القتال

مؤكدة أن ما تم إنجازه يعود إلى تضحيات الشهيدات والشهداء الذين خطوا في طريق النصر، بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي بث في المرأة روح المقاومة والنضال ضد الذهنية السلطوية.

من جهتها، هنأت رنا الصالح، خلال كلمة لها باسم مجلس عوائل الشهداء في مدينة هجين، جميع النساء حول العالم بحلول هذه المناسبة، مقدمة التحية لكل امرأة تناضل من أجل حريتها وحرية كافة النساء المضطهدات.

بينما باركت باسم وحدات حماية المرأة في ريف دير الزور، أفيستا زاغروس، المقاتلات على خطوط التماس وجبهات القتال، اللواتي يتصدين لهجمات الأعداء ويحمين أمن المنطقة.

هذا، وبعد الانتهاء من الكلمات، تم تقديم عدة عروض مسرحية للأطفال، من أداء فرقتي "طيور الجنة، وطيور السلام".

ومن ثم إلقاء قصائد شعرية تتغنى بتراث المنطقة وتطور التعليم، لتنتهي بعقد حلقات الدبكة وتقديم المأكولات والمشروبات الشعبية (الكشك والسويقة وخبر الصاج والقهوة العربية) التي تُعرف بها المنطقة.

منبج

في إطار فعاليات اليوم العالمي للمرأة، قام حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، في مدينة منبج، بجولات على حواجز قوى الأمن الداخلي، وتوزيع الورود والحلوى عليهم، وتكريم المؤسسات والمجالس بهذه المناسبة.

وبدأت الجولة بحاجز المدفع في الجهة الغربية للمدينة، وحاجز المطاحن في الجهة الجنوبية للمدينة، وحاجز الخطاف في الجهة الشرقية للمدينة، وحاجز الـ 4 كيلو في الجهة الشمالية للمدينة.

ومن ثم، زيارة المؤسسات والمجالس في المدينة، ابتداء من بيت الجرحى ثم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، ومجلس المرأة السورية والمشفى العسكري، والمجلس التشريعي والمجلس التنفيذي ومجلس المرأة العسكرية واتحاد المرأة الشابة ومكتب ووقفة المرأة ومكتب الدفاع الذاتي ومكتب إعلام المرأة، وتقديم دروع تكريمية لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

الطبقة

تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا" احتفلت قوى الأمن الداخلي – المرأة في الطبقة، بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وسط مشاركة واسعة من نساء المنطقة.

وشارك في الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الطبقة، عدد من عضوات قوى الأمن الداخلي – المرأة وقوات حماية المرأة ومكتب تجمّع نساء زنوبيا وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، وذلك في صالة مركز الثقافة والفن.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت، تلاه تقديم عرض غنائي تراثي باللغتين العربية والكردية لفرقة زنوبيا التابعة لمركز الثقافة والفن في الطبقة.

ثم ألقيت كلمة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، من قبل الإدارية نسرين محمد، قالت فيها "نبارك هذا اليوم على جميع النساء في سوريا والعالم أجمع، وخاصة العين الساهرة والحامية للوطن من قوى الأمن الداخلي".

تلتها كلمة الرئيسة المشتركة للجنة الداخلي في الطبقة، يثرب الحسون، أشارت فيها إلى أن "المرأة في شمال وشرق سوريا استطاعت عبر نضالها المستمر ضد كل أشكال العبودية والاستبداد قيادة المجتمع، وقطع أشواط هائلة في طريق الحرية، متجاوزة كل الحواجز والتحديات".

ثم قدمت الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في الطبقة دروع التكريم للإداريات في أقسام قوى الأمن الداخلي، تقديراً للجهود والتضحيات التي بذلنها في المحافظة على استتباب الأمن في عموم شمال وشرق سوريا.

وفي ختام الحفل قدمت فنانات من المكونين الكردي والعربي روكن رشيد، منى الله طعمة، وياسمين العسكر، وصلات غنائية تراثية وثورية إلى جانب عقد حلقات الدبكة.

الحسكة

في السياق، زار مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، حواجز قوى الأمن الداخلي في مناطق جنوب الحسكة انطلاقاً من حاجز تل الشدادي وصولاً إلى حاجز قانا.

وتخللها تقديم الورود لعضوات وأعضاء الحواجز تقديراً لجهودهم في المحافظة على أمن المنطقة.

عضوة مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، والرئيسة المشتركة لكهرباء الشدادي، ضحى الطراف، أعربت عن تقديرها لجهود قوى الأمن الداخلي المبذولة في الحفاظ على أمن المنطقة.

كما أشادت بالدور الذي أدته المرأة في قوى الأمن الداخلي في دحر "الإرهاب" وحفظ حقوق النساء في شمال وشرق سوريا.

وباركت ضحى الطراف في نهاية حديثها، حلول 8 آذار على جميع النساء في العالم.

بدورها أثنت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية العريشة "نهاد العبد الله" بالدور الذي أدته عضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي على الحواجز لبسط الأمن والأمان في عموم شمال وشرق سوريا.

حلب

أما في مدينة حلب، فعقد مؤتمر ستار اجتماعاً لأمهات السلام والكريلا، وقدم لهن أوشحة بيضاء في دلالة على السلام.

وجاء الاجتماع في إطار سلسلة فعاليات 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، حضرته العشرات من أمهات قوات الدفاع الشعبي وقوات المرأة الحرة – ستار، وأمهات الشهداء.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه قراءة عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، آمنة خضرو، توجيهات عن اليوم العالمي للمرأة.

فيما باركت سهام بلال إدارية بيت المرأة، حلول 8 آذار على كافة النساء والأمهات وتطرقت في حديثها، إلى انتفاضة النساء في نيويورك ضد الذهنية الذكورية دفاعاً عن حقوقهن في المساواة بينها وبين الرجل، وقالت إن هذا اليوم يعني يوم حرية المرأة.

وذكرت سهام بلال مقولة للقائد عبد الله أوجلان يقول فيه: "سوف أجعل كل الأيام يوماً للنضال لأن المرأة هي الحياة والوجود"، وتضيف: "لدى اعتقال القائد قال إن مشروعي عن قضية تحرر المرأة بقي في المنتصف، لكنني على يقين إن النساء سيكملن هذا المشروع حتى النهاية".

بعد ذلك، تم عرض سنفزيون حول نضال قوات الكريلا في جبال كردستان.

في الأخير قدم مؤتمر ستار أوشحة بيضاء للأمهات، لتنتهي الفعالية بعدها بترديد الشعارات التي تُحيي المرأة الحرة وتنادي بحرية القائد أوجلان.

الشهباء

في السياق زارت عضوات مؤتمر ستار لإقليم عفرين مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين في قرية تل قراح التابعة لناحية الأحداث، ومجلس عوائل الشهداء للمرأة لإقليم عفرين في ناحية الأحداث، ومجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء في ناحية فافين وقدمت لهم الهدايا.

بدورها رحّبت المجالس بالحضور وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان والمرأة.

وانتهت الزيارات بعقد حلقات الدبكة وسط قرع الطبول وزغاريد الحضور.

(كروب/ي م)

ANHA