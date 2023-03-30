​​​​​​​بمناسبة 4 نيسان.. مؤتمر ستار في عامودا يطلق سلسلة فعاليات

استمراراً لحملة منصة المرأة الإيكولوجية في روج آفا والتي أطلقتها بتاريخ (15 شباط المنصرم وستستمر لغاية 4 نيسان المقبل)، تحت شعار "في مواجهة الأسلحة الكيماوية التي تسعى لجعل وطننا صحراء وموطناً للزلازل، سننشئ الغابات"، واحتفاءً بميلاد القائد عبد الله أوجلان في 4 نيسان؛ كشف مؤتمر ستار في ناحية عامودا عن برنامج فعالياته بهذه المناسبة.

جاء ذلك خلال بيان، قرأته عضوة مؤتمر ستار، هناء خالد، بحضور العشرات من عضوات المؤتمر بالناحية، وذلك أمام مركزه الواقع في الجهة الشرقية بعامودا.

هنأت هناء خالد في مطلع البيان، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان جميع شعوب العالم والمطالبين بالحرية، كما حيت مقاومة القائد أوجلان المستمرة منذ 24 عاماً في سجن إمرالي.

برنامج فعاليات المؤتمر كالآتي:

"* 3 نيسان إلقاء بيان وتوزيع الأشجار على المؤسسات المدنية في الناحية.

*2 نيسان إقامة حفلة لأبناء الشهداء بالمركز الثقافي في الساعة 10:00 صباحاً.

* 3 نيسان تشكيل لجنة من جميع المؤسسات المدنية لزيارة عوائل الشهداء والوطنيين ودعوتهم لحضور احتفال 4 نيسان، وإهداء كتب القائد عبد الله أوجلان. بالإضافة إلى تشكيل لجنة من إداريات المرأة لكل مؤسسة ولجنة من الشبيبة من أجل تزيين ساحة الاحتفال، الساعة 09:00 صباحاً.

* 3 نيسان، زراعة أشجار في مشتل الصناعة من قبل بلدية الشعب، الساعة 10:00صباحاً.

* 4 نيسان، زراعة الأشجار في أكاديمية الشهداء الموجودة في الجهة الشرقية للناحية، في الساعة 09:00.

* 4 نيسان، تنظيم حفلة في مركز الشبيبة الثورية السورية في الناحية، من قبل مؤتمر ستار في الساعة 11:00 صباحاً".

بعد الانتهاء من الإدلاء ببيان، توجهت المشاركات الى مؤسسات المجتمع المدني لتوزيع 60 شجرة من صنف (شمسية، السرو، السنديان)، كذلك من أجل تقديم التبريكات لأعضاء وعضوات المؤسسات "مباركاً علينا ميلاد القائد أوجلان".

(ك آي م)

ANHA