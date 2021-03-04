وحضر الاجتماع الدوري الثالث للجنة المتابعة الذي عُقد في مدينة الحسكة، الأعضاء الـ 16 للجنة، ومن ضمنهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش.

وعقدت "لجنة المتابعة" التي انبثقت عن "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات"، اجتماعها الدوري الثاني في الـ 8 من كانون الثاني المنصرم، والأول له عام 2021 لبحث ومناقشة مجريات عمل اللجنة.

وكانت اللجنة قد شكّلت ثلاث لجان في اجتماعها الأول الذي عُقد في الـ 30 من تشرين الثاني 2020، وهي "اللجنة الإدارية واللجنة الاقتصادية واللجنة الأمنية" ومهمتها متابعة الأمور التي خرج بها المؤتمر من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة تفيد الشعب.

الاجتماع الذي يُعقد مغلقًا أمام الوسائل الإعلامية، سيناقش تقارير اللجان التي شُكّلت من أعضاء "لجنة المتابعة"، تنفيذًا لمخرجات "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات".

(هـ ن)

ANHA