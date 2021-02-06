​​​​​​​بلينكين يناقش موضوع إيران مع وزراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

وناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ملف إيران وقضايا أخرى في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان، حيث تدرس المجموعة كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما أوردته رويترز.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على تويتر "أجرينا للتو محادثة عميقة ومهمة بشأن إيران من أجل التعامل معًا بخصوص التحديات الأمنية النووية والإقليمية"، مضيفًا أنه تمت مناقشة قضايا أخرى.

والمحادثة رفيعة المستوى هي أحدث خطوة من قبل الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن لاستكشاف كيفية استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعته إيران مع القوى العالمية ولكن تم التخلي عنه في 2018 من قبل سلف بايدن، دونالد ترامب.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس التعليق على جوهر الاجتماع، لكنه قال إن واشنطن تريد "التأكد من أننا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا الأوروبيين" بشأن إيران.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن الاجتماع بين بلينكين ولودريان ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيتطرق أيضًا الى جائحة فيروس كورونا وروسيا والصين وميانمار والمناخ.

وحد الاتفاق النووي من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم، مما جعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية - وهو طموح نفته إيران منذ فترة طويلة - مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى.

وبالتخلي عن الصفقة التي وافق عليها الرئيس السابق باراك أوباما، أعاد ترامب العقوبات الأميركية التي كان قد رفعها ثم زاد منها.

وفي حديثه قبل اجتماع يوم الجمعة، قال مصدر مطلع على الأمر إنه من غير المرجح الخوض في تفاصيل كبيرة بشأن إيران وإن المحادثات تمثل فرصة أولى للوزراء لمناقشة القضايا.

وقال بايدن، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، إنه إذا عادت طهران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي لعام 2015، فإن واشنطن ستحذو حذوها وتستخدم ذلك كنقطة انطلاق لاتفاق أوسع قد يقيد تطوير إيران للصواريخ وأنشطتها الإقليمية.

وأصرت طهران على أن تخفف واشنطن العقوبات قبل استئناف الامتثال، واستبعدت إجراء مفاوضات بشأن قضايا أمنية أوسع، لكن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ألمح، يوم الإثنين، إلى طريقة لحل المأزق بشأن من يذهب أولًا بالقول إن الخطوات يمكن أن تكون متزامنة.

(م ش)