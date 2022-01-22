​​​​​​​بلينكن: محادثات إيران النووية وصلت إلى 'لحظة حاسمة'

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن برنامج الأسلحة النووية الإيراني هو أحد المجالات التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا العمل معاً وأن البلدين يسيران على "مسار أوضح" لفهم مخاوف بعضهما البعض، بحسب ما أورده موقع المونيتور الأميركي.

والتقى كبير الدبلوماسيين الأميركيين بنظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف يوم الجمعة لإجراء محادثات تركز على الأزمة في أوكرانيا. لكن الشخصين ناقشا أيضاً المحادثات الجارية في فيينا بهدف استعادة اتفاقية نووية تاريخية، تُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وقال بلينكن إن المحادثات وصلت إلى "لحظة حاسمة"، مضيفاً أنه يجب التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة وإلا فإن التقدم النووي الإيراني سيجعل العودة إلى الاتفاق بلا معنى.

وقدم مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تقييماً مماثلاً يوم الجمعة، قائلاً إن المفاوضين "يسيرون على الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي" لكنهم يتحركون ببطء شديد.

وقال المسؤول "سيكون خطأ فادحاً إذا لم نحصل على حل جيد بسبب التوقيت".

وسعى الرئيس جو بايدن إلى إعادة الدخول في الاتفاق متعدد الأطراف إذا تراجعت إيران عن انتهاكاتها. استؤنفت المحادثات الهادفة إلى إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة في أواخر تشرين الثاني بعد توقف دام خمسة أشهر أعقب انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. في الأسابيع الأخيرة.

أعلن المسؤولون الأميركيون عن "تقدم متواضع" في المحادثات، لكنهم حذروا أيضاً من وجود خيارات أخرى في حالة فشل الدبلوماسية.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع لافروف، دعا بلينكن روسيا إلى استخدام نفوذها "لإقناع إيران بهذا الشعور بالإلحاح".

وقال: "لم نتوقع حدوث أي اختراقات كبيرة اليوم، لكنني أعتقد أننا الآن على طريق أوضح من حيث فهم مخاوف بعضنا البعض".

وزار رئيسي العاصمة الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس إيراني روسيا منذ عام 2017. وأجرت إيران وروسيا والصين، يوم الجمعة، مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي. وزار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بكين لعقد اجتماعات مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي.

(م ش)