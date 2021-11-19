​​​​​​​بلينكن: بايدن يعتزم عقد قمة أميركية-إفريقية

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في خطاب من العاصمة النيجيرية أبوجا "ينوي الرئيس بايدن استضافة قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا للدفع قدمًا بنوع من الدبلوماسية عالية المستوى والانخراط، القادرين على إحداث تحوّل في العلاقات وجعل التعاون الفعّال أمرًا ممكنًا" على حسب تعبيره.

ولم يعلن بلينكن، الذي يجري أول زيارة له إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، عن موعد القمة.

وتأتي الخطوة في وقت تكثّف الصين انخراطها في أفريقيا، بما في ذلك من خلال اجتماع كبير هذا الشهر في السنغال، التي يتوجّه إليها بلينكن في وقت لاحق الجمعة.

(د ع)