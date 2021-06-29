​​​​​​​بلينكن: الولايات المتحدة تتطلع إلى علاقات أكثر استقراراً وربحية مع روسيا

وصرح بلينكن- الذي كان في روما لحضور اجتماع حول الجهود الدولية لمكافحة داعش- لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشرت اليوم، ونقلتها رويترز: "إذا استمرت روسيا في مهاجمتنا أو التصرف كما فعلت مع هجمات سولارويند والتدخل في انتخاباتنا والهجوم على نافالني فإننا سنرد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة في جنيف أن بعض البنية التحتية الحيوية يجب أن تكون "محظورة" على الهجمات الإلكترونية.

وأضاف بلينكن أن الصين كانت "الأكثر تعقيداً" عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، لكنه قال إن الولايات المتحدة تحترم العلاقات المختلفة التي تربطها بالصين.

وأضاف: "لكن من الصحيح أننا عندما نتعامل مع الصين - كخصم أو منافس أو شريك - فإننا نكون أكثر فاعلية إذا عملنا معاً".

(م ش)