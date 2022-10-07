قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تراجع خيارات مختلفة فيما يتعلق بعلاقتها بالسعودية بعد أن وافقت الرياض ودول أخرى في أوبك + هذا الأسبوع على تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط، بحسب وكالة رويترز.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في ليما إلى جانب نظيره البيروفي: "بالنسبة للمضي قدمًا في العلاقة مع الرياض، فإننا نراجع عددًا من خيارات الرد. نحن نتشاور عن كثب مع الكونغرس".

ولم يحدد بلينكن الخطوات التي كانت واشنطن تفكر فيها، حيث تدرس إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الرد بعد أن اتفق منتجو أوبك +، بما في ذلك روسيا، يوم الأربعاء على خفض الإنتاج، فيما ودعا الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي يوم الخميس إلى خفض المبيعات العسكرية للسعودية.

وتخشى إدارة بايدن من أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى رفع سعر البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 8 تشرين الثاني، حيث قال مسؤول أميركي لصحيفة واشنطن بوست، إن قرار أوبك + هو استفزاز متعمد يهدف إلى تعزيز فرص الجمهوريين مع اقتراب الانتخابات النصفية.

ولم يعلن بايدن بعد عن الخطوات التي قد تتخذها واشنطن ردًا على التخفيضات، فيما قال بلينكن خلال المؤتمر الصحفي "سوف نضع مصالحنا في الاعتبار ونتشاور عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين عندما نقرر أي خطوات سنتخذها".

(م ش)