​​​​​​​بلينكن يتوجه إلى كييف وبرلين لبحث التهديدات الروسية لأوكرانيا

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يسافر من الثلاثاء إلى الخميس، سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، الأربعاء.

وسيتوجه بلينكن إلى أوكرانيا، الثلاثاء، في زيارة دعم على وقع المخاوف من غزو روسي لها، وفق بيان الوزارة، بحسب ما نقلته شبكة الحرة.

كما يتوجه وزير الخارجية الأميركي الخميس إلى برلين، لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية، وفق البيان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المكثفة مع الحلفاء الأوروبيين والشركاء "حول نهج موحد لمواجهة التهديد الذي تشكله روسيا على أوكرانيا، والجهود المشتركة لتشجيع اختيار الدبلوماسية وخفض التصعيد لصالح الأمن والاستقرار".

وتؤكد هذه الزيارة على "تعزيز التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، وفقاً للبيان.

وسيجتمع الوزير الأميركي أيضاً مع موظفي وأسر العاملين في سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا، لإبلاغهم بجهود الوزارة وخططها للطوارئ، إذا اختارت روسيا التصعيد. وفي ألمانيا ستتم مناقشة التهديدات الروسية لأوكرانيا مع وزيرة الخارجية أنالينا بربوك.

(د ع)