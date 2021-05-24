​​​​​​​بلينكن يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل وحماس

وعبّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأحد، عن أمله في التوصل في نهاية المطاف إلى حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال: "أعتقد أنه من واجبنا جميعًا أن نحاول أن بدأ في بناء شيء أكثر إيجابية. وما يعنيه ذلك في جوهره هو أنه يتعين على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء أن يعرفوا في حياتهم اليومية مقاييس متساوية للفرص والأمن والكرامة".

وأضاف مؤكدًا على حل الدولتين: "علينا أن نبدأ في البناء من جديد بطرق ملموسة وأن نقدم بعض الأمل الحقيقي والتوقعات والفرص في حياة الناس".

وتابع أن حل الدولتين هو "الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، وأيضًا "السبيل الوحيد لمنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها"، بحسب ما نقله موقع الحرة.

وتأتي هذه التصريحات بعد عدة أيام من موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، بعد أكثر من أسبوعٍ من الصراع الذي خلف مئات القتلى معظمهم من الفلسطينيين.

(د ع)