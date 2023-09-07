​​​​​​​بلومبرغ: مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة

وافقت مجموعة العشرين على منح الاتحاد الإفريقي وضع العضوية الدائمة، بما يسبغ عليها نفس الصفة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في المجموعة.

وحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، فإنه من المتوقع أن يعلن قادة مجموعة العشرين عن القرار خلال القمة التي تنعقد في الهند السبت المقبل.

ويحوز الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 عضواً، حالياً صفة "منظمة دولية مدعوة".

وحال حدثت الموافقة رسمياً، ستصبح هذه أحدث خطوة في حملة لتزويد البلدان الإفريقية بصوت أقوى في القضايا العالمية؛ مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة في ما يسمى بالجنوب العالمي تتولّى دوراً أكثر بروزاً في الشؤون العالمية.

ومجموعة العشرين (G20) هي منتدى دولي يجمع بين أكبر اقتصاديات العالم المتقدمة والناشئة. تأسست في عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2007.

(د ع)