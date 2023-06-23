​​​​​​​بلومبرغ: أردوغان ونتنياهو يخططان لعقد اجتماع لتخفيف التوترات

يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاجتماع في وقت مبكر من الشهر المقبل، حيث يحاولان تحسين العلاقات بين بلديهما، وفقاً لأشخاص مطلعين أخبروا وكالة بلومبرغ.

وبحسب الوكالة، ستتعاون تركيا وإسرائيل، أكثر في مجالي السياحة والأعمال، وستكتشفان طرقاً لبدء شحنات الغاز إلى تركيا.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الاضطراب في سلاسل التوريد وأسواق السلع الناجمة عما يحصل في أوكرانيا يوفر حافزاً جديداً لإصلاح العلاقات بين الطرفين.

وتشعر تركيا وإسرائيل بالقلق من تنامي نفوذ إيران في سوريا، التي تدعم الجماعات المعادية لإسرائيل بما في ذلك حزب الله في لبنان المجاور، كما أن لدى تل أبيب وأنقرة مصالح مشتركة بخصوص أذربيجان، حيث يدعم الطرفان الأخيرة ضد أرمينيا ويقومان بإرسال طائرات مسيّرة لمساعدة باكو.

ويمكن أن يلتقي أردوغان ونتنياهو في أنقرة في تموز، إذا سمحت الجداول الزمنية، وفقاً لما ذكره هؤلاء الأشخاص.

ولفتت الوكالة إلى أن كلاهما (أردوغان ونتنياهو) تحت ضغط محلي، حيث يواجه الزعيم الإسرائيلي احتجاجات حاشدة على محاولته إضعاف سلطة القضاء، بينما قام أردوغان بتجديد فريقه الاقتصادي منذ إعادة انتخابه الشهر الماضي في محاولة لإنهاء أزمة غلاء المعيشة.

وقال هؤلاء الأشخاص إن المحادثات قد تشمل التصدير المحتمل للغاز الطبيعي المسال من حقل قبالة قطاع غزة إلى أوروبا عبر تركيا.

(م ش)