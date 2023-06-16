​​​​​​​بلومبرغ: الرياض وأبو ظبي تضغطان على أوروبا لإعادة العلاقات مع سوريا

نقلت مصادر مطلعة عن وكالة بلومبرغ أن السعودية والإمارات تضغطان على حلفاء في أوروبا؛ لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة دمشق وتخفيف العقوبات.

وقالت المصادر إن المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطاً على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة لعدة أشهر.

ووفق المسؤولين، فإن "التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في سوريا لا طائل من ورائها ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري".

وأضاف المسؤولون أيضاً أن التعافي الاقتصادي قد يجذب ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ما يخفف الضغط على الدول المجاورة مثل لبنان والأردن.

(م ش)