​​​​​​​بلومبرغ: الكورونا سيقود إلى ثورة اجتماعية

وفي تقرير لها أشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى تزايد الاضطرابات الاجتماعية بالفعل في جميع أنحاء العالم حتى قبل أن يبدأ الوباء رحلته، ووفقًا لأحد الإحصاءات، كانت هناك عشرات الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومات منذ عام 2017، من أعمال الشغب في دولة غنية مثل فرنسا إلى المظاهرات ضد الرجال الأقوياء في الدول الفقيرة مثل السودان وبوليفيا. وأطاحت حوالي 20 من هذه الانتفاضات بقادة تلك البلدان، في حين تم قمع العديد من الانتفاضات بطريقة وحشية وعادت غيرها إلى الغليان أكثر من ذي قبل.

التأثير الفوري لـ Covid-19 هو إخماد معظم أشكال الاضطرابات، حيث أجبرت الحكومات الديمقراطية والسلطوية سكانها على الإغلاق، مما يمنع الناس من النزول إلى الشوارع أو التجمع. ولكن خلف أبواب الأسر المعزولة، وفي السجون والأحياء الفقيرة ومخيمات اللاجئين - أينما كان الناس يعانون من الجوع والمرض والقلق حتى قبل تفشي المرض - تتفاقم المأساة والصدمات. بطريقة أو بأخرى، ستزداد هذه الضغوط.

وهكذا وضع الفيروس التاجي عدسة مكبرة على عدم المساواة بين البلدان وداخلها، في الولايات المتحدة، كانت هناك خطوة قام بها بعض الأثرياء جدًا "لعزل الذات" في عقاراتهم في هامبتون أو اليخوت الفاخرة - حذف أحد أقطاب هوليوود بسرعة صورة "Instagram" لقاربه الذي يبلغ سعره 590 مليون دولار بعد احتجاج عام.

ولكن عدداً لا يحصى من الأمريكيين الآخرين ليس لديهم هذا الخيار في الواقع، كلما قل المال الذي تجنيه، قل احتمال قدرتك على العمل عن بعد، بسبب الافتقار إلى المدخرات والتأمين الصحي، ويتعين على هؤلاء العمال الذين يعملون في وظائف محفوفة بالمخاطر الحفاظ على عملهم أو وظائف ذوي الياقات الزرقاء، وسيكونون من المحظوظين جداً إذا كانوا قادرين على تغطية نفقاتهم، إنهم يخاطرون بالعدوى وإعادة الفيروس إلى عائلاتهم، والتي مثل الفقراء في كل مكان، أكثر عرضة للإصابة بالمرض في متاهات الرعاية الصحية المعقدة، وبالتالي فإن الفيروس التاجي يمر بسرعة عبر الأحياء الضيقة والمرهقة والقاتمة، قبل كل شيء يقتل السود أكثر من غيرهم.

حتى في البلدان التي ليس لها تاريخ طويل من الفصل العنصري، يفضل الفيروس بعض الرموز البريدية على غيرها، وذلك لأن كل شيء يتآمر لجعل كل حي طبق بتري اجتماعي ووبائي خاص، من متوسط الدخل والتعليم إلى حجم الشقة والكثافة السكانية؛ من العادات الغذائية إلى أنماط العنف المنزلي.

في منطقة اليورو، على سبيل المثال، تمتلك الأسر ذات الدخل المرتفع في المتوسط ضعف مساحة المعيشة تقريبًا مثل تلك الموجودة في الطبقات الفقيرة (72 مترًا مربعًا (775 قدمًا مربعة) للأغنياء مقابل 38 فقط للفقراء).

الاختلافات بين الدول أكبر، بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مدن الصفيح في الهند أو جنوب إفريقيا، لا يوجد شيء اسمه "التباعد الاجتماعي"، لأن جميع أفراد الأسرة ينامون في غرفة واحدة، لا يوجد نقاش حول ارتداء الأقنعة لعدم وجود أي منها، المزيد من غسل اليدين هو نصيحة جيدة، ولكن في حال وجود المياه أصلاً.

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن الوباء سيدمر 195 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وسيخفض بشكل كبير دخل 1.25 مليار شخص آخر، كان معظمهم فقراء بالفعل، مع تفاقم معاناتهم، تتفاقم الآفات الأخرى، من إدمان الكحول وإدمان المخدرات إلى العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال.

وفي هذا السياق، سيكون من السذاجة الاعتقاد أنه بمجرد انتهاء هذه الحالة الطبية الطارئة، يمكن لفرادى الدول أو العالم الاستمرار كما كان من قبل، الملايين من البرازيليين الذين يقرعون القدور والمقالي من نوافذهم للاحتجاج على حكومتهم، أو أعمال شغب في السجون اللبنانية المكتظة.

بمرور الوقت، يمكن أن تصبح هذه المشاعر حركات شعبية أو راديكالية جديدة، عازمة على كنس أي نظام قديم يعرفونه على أنه العدو، وبالتالي: فإن الوباء الكبير لعام 2020 هو إنذار لأولئك الحكام، إنه يتطلب أن نفكر بجدية أكبر وبجرأة أكبر، ولكن مع ذلك بشكل عملي، حول المشاكل الأساسية التي نواجهها، بما في ذلك عدم المساواة، إنها دعوة للاستيقاظ لجميع الذين يأملون ليس فقط في النجاة من الفيروس التاجي، ولكن من أجل البقاء في عالم يستحق العيش فيه.

(م ش/ح)