​​​​​​​بلديتا جل آغا وكركي لكي تعملان على إنجاز المشاريع الخدمية قبل حلول الشتاء

تستمر بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا، بتقديم الأعمال الخدمية؛ من فتح طرقات جديدة وتعبيدها وترقيع بعضها ومد بعضها الآخر بمادة البقايا، بالإضافة إلى العمل على إنارة الشوارع الرئيسة في المدن والنواحي، وصيانة شبكات الصرف الصحي قبل حلول فصل الشتاء.

وتعمل بلدية الشعب في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، بمشاريعها الصيفية لتقليل معاناة الأهالي خلال فصل الشتاء.

وبيّن الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية جل آغا، فيصل حسن "أنهم يعملون على ترقيع الطرق المتضررة، وبلغت كمية الزفت المستخدم للترقيع 500 متراً مكعباً، وذلك بعد إجراء كشف من قبل المكتب الفني، ودراسة الشكاوى المقدمة من قبل أهالي الناحية".

ونوّه فيصل إلى أن البلدية تعمل في الوقت الحالي على تعبيد مداخل ومخارج الناحية. وتابع "وضعنا ضمن مخططاتنا ومشاريعنا مدّ الطرق الواصلة بين القرى بمادة البقايا وإصلاح المتضررة منها". وتقوم البلدية أيضاً بصيانة مجرى سد جل آغا بالتنسيق مع مكتب البيئة لضمان صمودها أمام الأمطار.

فيما لفتت الرئيسة المشتركة للبلدية فريال قسوم، إلى دور المرأة ومشاركتها في أعمال البلدية لإنجاح المشاريع الخدمية، مؤكدةً "أنهم مستعدون للعمل ليل نهار لخدمة الأهالي، وإنجاز المشاريع الصيفية خلال الأيام المقبلة".

بلدية الشعب في كركي لكي تنفذ عدة مشاريع خدمية

من جهة أخرى، شارفت بلدية الشعب في ناحية كركي على الانتهاء من عدة مشاريع خدمية تتضمن إنشاء كراج، وصيانة شبكات الصرف الصحي وحفر بئر ارتوازي، بالإضافة إلى ترقيع الطرقات.

وتعمل البلدية على إنشاء كراج في المنطقة الغربية لكركي لكي بمساحة 4950 متراً مربعاً، تقدر كلفتها 9000 دولار أمريكي، لتخفيف الأزمة الخانقة في سوق الناحية. وأنجزت البلدية المرحلة الأولى من مشروع الكراج من خلال وضع الحجر المكسر، لتبدأ بعدها مرحلة التعبيد وتسوير الكراج.

كما تعمل البلدية على حفر بئر ارتوازي جنوب كركي لكي؛ لتأمين مياه الشرب لـ 300 منزل. وذلك بكلفة 9000 دولار أمريكي. المشروع جاء لإنهاء معاناة الأهالي الناجمة عن نقص مياه الشرب خلال فصل الصيف، والتي حصلت نتيجة التوسع العمراني والتزايد السكاني في المنطقة، بالإضافة إلى إنهاء إصلاح الطرقات المتضررة.

(كروب /آ)

ANHA