​​​​​​​بلدية تربه سبيه تستمر بأعمالها وشكاوى من حيّ في قامشلو حول مشكلة خدمية

تعمل بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه على استكمال تنفيذ مخططاتها وتقديم الخدمات للأهالي، من صيانة شبكات الصرف الصحي وتوسيع بعض الجسور بعد استكمال مشاريع ترميم وتزفيت الطرق في الناحية استعدادًا لفصل الشتاء.

كانت ناحية تربه سبيه تتعرض لسيول في فصل الشتاء نتيجة غزارة الأمطار خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي كان يعيق حركة السير، لذلك سارعت بلدية الشعب في الناحية إلى إنشاء فوهات مطرية جديدة وتنظيف الفوهات القديمة.

رئيس اللجنة الخدمية في بلدية الشعب بناحية تربه سبيه، بدر الدين خلف، أشار إلى أنهم بدؤوا بالعمل منذ شهر أيلول وإلى الآن "وقد تم تنفيذ أغلب المشاريع المخطط لها".

خلف قال إنهم نظفوا أكثر من 200 فوهة مطرية، إلى جانب صيانة 67 خط من شبكة الصرف الصحي وإنشاء 77 فوهة مطرية جديدة.

كما وقامت اللجنة الخدمية بترميم وتوسيع بعض الجسور في الناحية، مثل جسر شيبانية وقرية حمارة وجسر في قرية ليلان، وذلك بوضع مجاري وتغطيتها بمادة البقايا، بالإضافة الى تجهيز جسر المحلق الجنوبي في ناحية تربه سبيه.

أهالي حي جمعايا في قامشلو يطالبون بحل مشكلة انسداد أنابيب الصرف الصحي

يعاني أهالي حي جمعايا، الواقع شرق مدينة قامشلو، من مشكلة انسداد مجاري الصرف الصحي، التي ترتبط بأسباب متعددة منها سوء الطرق، والفوهات المطرية المفتوحة.

ليلى خلف من سكان الحي بيّنت أنهم يعانون من مشاكل كثيرة من الناحية الخدمية، وأبرزها مشكلة انسداد مجاري الصرف الصحي.

وبدروها أوضحت سناء ويسو أنهم، ومنذ أكثر من ست سنوات، يعانون من هذه المشكلة دون أن تضع بلدية الشعب أي حل جذري لها.

أما عائشة الجواد فعبّرت عن الوضع بالقول: "لم يعد بإمكاننا الخروج من المنزل نتيجة تجمع المياه الملوثة في الشوارع، وانبعاث الروائح الكريهة المسببة للأمراض".

وطالبت بضرورة أن تضع الجهات المعنية حلًّا جذريًّا لهذه المشكلة.

ومن جانبه، نوه سليمان إسماعيل إلى خطورة المشكلة على صحتهم، وقال: "انسداد مجرى الصرف الصحي وجريان المياه في الشوارع مشكلة كارثية، إذ لم يعد باستطاعتنا فتح نوافذ وأبواب المنزل في المساء نتيجة الروائح الكريهة".

'أسباب المشكلة وحلها'

الإدارية في قسم الصرف الصحي لبلدية الشعب في قامشلو سميرة محمد، أشارت إلى الأسباب التي ينتج عنها انسداد مجاري الصرف الصحي في الحي، وقالت: "اهتراء البنية التحتية في تلك المناطق من الأسباب الرئيسة لاستمرار ظهور هذه المشكلة، والفوهات المطرية المفتوحة في بعض الشوارع التي تسبّب تراكم الأوساخ في المجرى.

بالإضافة إلى عدم اعتناء الأهالي بنظافة الشوارع، وكذلك ارتباط أنابيب الصرف الصحي لخانات تربية الماشية بأنابيب صرف الصحي للأهالي يؤدي إلى تجمع الأوساخ الناتجة عن الخانات في مجاري الصرف الصحي مما يسبب انسدادها".

وأوضحت سميرة أنهم يتفقدون حالة مجاري الصرف الصحي في الخانات لتجنب أية مشاكل، كل فترة، وقالت: "قبل مدة نظفنا النهر مقابل الخانات، وعزّلنا 41 فوهة مطرية، وفي حال ورود أي شكوى الأهالي نسارع إلى حلها".

ودعت سميرة محمد الأهالي إلى ضرورة التعاون معهم والمحافظة على نظافة الشوارع والفوهات المطرية من الأوساخ، وتقديم شكاوى في حال صدفوا أي مشكلة في مجاري الصرف الصحي.

(كروب/سـ)

ANHA