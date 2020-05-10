​​​​​​​بلدية شيراوا تزيد ساعات ضخ المياه مع حلول فصل الصيف

بهدف توفير الكميات المطلوبة من المياه للأهالي مع حلول فصل الصيف، وبناء على مطالب الأهالي، قررت هيئة البلديات في ناحية شيراوا زيادة ساعات ضخ المياه خلال فصل الصيف إلى الناحية.

وبهذا الخصوص تحدث حنيف سيدو الإداري في بلدية ناحية شيراوا قائلاً "يزداد عملنا بقدوم فصل الصيف، ومن ذلك العمل على زيادة عدد ساعات ضخ المياه إلى ناحية شيراوا، وذلك استجابة لطلب الأهالي الذين رفعوه لنا عن طريق الكومينات".

وعن عدد الساعات السابقة والحالية أشار سيدو إلى أنهم زادوا عدد ساعات ضخ المياه إلى قرى شيراوا بمعدل ساعتين زيادة عن السابق، حيث كانت عدد ساعات الضخ إلى قرية آقيبه 7 ساعات، وأصبحت الآن 9 ساعات، وقريتي خربكه وزيارة ومخيم العودة كانت 5 ساعات وأصبحت 7 ساعات.

وأضاف سيدو إنهم ولحماية الأهالي في ظل الحظر، ولمنع ظهور وباء كورونا ومنع تفشي الأمراض في فصل الصيف الحار، يركزون على تنظيف الشوارع من القمامة، وأخذ النفايات إلى مكبات بعيدة عن السكن وحرقها مرتين كل أسبوع، ورشها بمادة الكلور لمنع انتشار الحشرات.

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ANHA