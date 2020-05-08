​​​​​​​بلدية حزيمة.. تنجز مشاريع خدمية في الربع الأول من عام 2020

وضعت بلدية حزيمة على عاتقها تقديم الخدمات الأساسية للأهالي، ودراسة مشاريع حيوية تخدم المنطقة بشكل كامل، حيث استطاعت البلدية خلال فترة وجيزة من إنجاز مشاريع فعالة منذ بداية العام الحالي.

في أولى مشاريعها، باشرت البلدية بفرش طريق الرجم الأبيض بطول 2400 متر وصولاً إلى قرية تشرين بمادة البقايا وتسوية الطرق وترقيع بعضها، كون هذا الطريق يعد طريقاً زراعياً يخدم شريحة كبيرة من الفلاحين.

في حين أطلقت مشروعها الثاني، وهو مشروع الصرف الصحي في الشارع الرئيسي لمزرعة ميسلون، بطول 377 متر وقطر القساطل 40 سم، وخندق بعمق 2متر وصب ريكارات على مسافة كل 50 متر، حيث وصلت تكلفة المشروع بـ 6مليون ليرة سورية.

وصلت نسبة الإنجاز ما يقارب الـ 95% بحسب العاملين في بلدية حزيمة، المشروع حل مشكلة الصرف الصحي وجريان المياه وتشكل السيول التي كان يعاني منها أهالي مزرعة ميسلون.

ومن المشاريع الأخرى التي عملت عليها البلدية، هي تعزيل المصارف والريكارات في القرى المجاورة لبلدة حزيمة لتصريف مياه الأمطار ومنع السيول الجارفة، وخاصة بعد الأمطار الأخيرة التي تسبب بتضرر 40 منزل، عليها قامت بإنشاء10 فوهات مطرية في الطرق لتصريف المياه.

أما بالنسبة لوباء فيروس كورونا، أطلقت البلدية حملات وقائية شملت تعقيم 22 مدرسة وطال التعقيم المؤسسات ودور العبادة، إضافةً إلى تعقيم ما يقارب الـ 3 آلاف منزل للوقاية من انتشار مرض اللشمانيا (حبة حلب).

وعن المشاريع المستقبلة والخطط التي وضعتها البلدية في حزيمة، أوضح الرئيس المشترك للبلدية عبد الكريم الخلف "أن البلدية ستعمل في الربع الثاني من هذا العام على تنفيذ مشروع صرف صحي في بلدية حزيمة، واستكمال طريق الرجم الأبيض في مرحلة ثانية الذي يربط تشرين بقرية كبش".

وأضاف سيتم العمل على مشروع إنارة الطريق الرئيسي لقرية تل السمن الشمالي، ودهان الأرصفة في قرية الحكومية وإنشاء حديقة عامة لقرية الحتاش".

(سـ)

ANHA