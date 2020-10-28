​​​​​​​بلدية هجين تطلق مشاريع خدمية وانتهاء المرحلة الأولى من بناء المشفى العام

بعد الدمار الكبير الذي ألحقه مرتزقة داعش بالبنية التحتية في بلدة هجين ، تسعى بلدية هجين لإعادة تخديم البلدة من خلال إعادة بناء المنصّفات في الطرقات العامة وتعبيدها وإعادة تأهيل الإنارة.

حيث باشرت وبدعم من لجنة الإدارة المحلية والبلديات بمجلس دير الزور المدني بإعادة تأهيل منصّف شارع العشرين وسط البلدة والذي يبلغ طوله 2200 متر ابتداء من مشفى هجين العام وحتى مفرق الراية و بكلفة مالية تقدر بـ 15350 دولار أمريكي.

العمل سيتم على عدة مراحل تبدأ بإزالة بقايا المنصّف القديم المدمر وترحيل الأنقاض ومن ثم بناء المنصف الجديد وزراعته بمختلف أنواع أشجار الزينة والورود.

وحسب المشرف على المشروع ناصر العسكر فإن المشروع سينتهي خلال 90 يوم وأكد على زيادة وتيرة العمل لإنهاء المشروع قبل المدة المحددة له.

وبالتزامن مع تلك الأعمال تعمل بلدية هجين على إعادة تأهيل شبكة الإنارة في البلدة على طول شارع العشرين بالإضافة لشارع علي بن ابي طالب وشارع خالد بن الوليد والشارع الرئيسي لسوق البلدة حيث تنتشر أعمدة الإنارة على مسافة 3000 متر من الشوارع المذكورة وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 3000 دولار أمريكي تتضمن تكلفة استبدال الإنارة وطلاء الأعمدة.

وحسب المهندس المشرف على مشروع الإنارة فإن هذا المشروع يساهم في ترسيخ الأمن بالبلدة خاصة أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في كامل شوارع البلدة.

"خط جديد من محطة مياه هجين الرئيسية يخدم من 7 آلاف الى 8 آلاف نسمة"

و من المشاريع الخدمية التي تنفذها بلدية الشعب في هجين إيصال مياه الشرب لأحياء الزوية والزر والعشاق والمقبة والراية في بلدة هجين عبر تمديد أنبوب رئيسي جديد من محطة مياه هجين لتلك الأحياء التي كانت تفتقر لمياه الشرب منذ أكثر من 9 سنوات ويستفيد من المشروع ما يقارب 8 آلاف نسمة موزعين على الـ 5 أحياء المذكورة .

الخط الرئيسي هو عبارة عن أنبوب لضخ الماء بقطر 8 انج وطول 1280م ويتفرع منه أنبوب ثاني بقطر 4 انج يصل الى حي المقبرة و بدأ العمل بالمشروع من تاريخ 4102020 و من المقرر الانتهاء من المشروع خلال مدة أقصاها 35 يوماً.

وفي هذا السياق أكد المهندس المشرف على المشروع عيسى الخلف أن هذا المشروع مشروع حيوي إذ أن ما يقارب الـ 8000 آلاف نسمة كانت تعاني من مشكلة تأمين مياه الشرب خلال السنوات الماضية، واعداً الأهالي يإنجاز المشروع خلال المدة المحددة وإيصال المياه لكامل بلدة هجين.

"الانتهاء من المرحلة الأولى في إعادة تأهيل مشفى هجين العام"

فيما يتعلق بأعمال مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين العام الذي تشرف عليه لجنة الصحة بدير الزور بدعم من هيئة الصحة في شمال وشرق سورية والذي وضع حجر الأساس له منذ أسابيع قليلة، أنهت الورش الفنية المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت ترحيل الأنقاض وهدم الجدران الآيلة للسقوط وإعادة بنائها استعداداً للبدء بالمرحلة الثانية التي تتضمن أعمال الصرف الصحي والمياه والتكييف، وذلك حسب المهندس المشرف على المشروع عبد السلام الناصيف الذي أكد أن العمل يسير على قدم وساق دون وجود أي مشاكل تذكر في سير العمل.

(م)

ANHA