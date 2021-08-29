​​​​​​​بلدية هجين تستعد لتعبيد الطرقات

وبدأت عملية التنظيف من حي حوامة مرورًا بحي مشفى هجين العام، ومن الأحياء التي يمر بها طريق العشرين وصولًا إلى حي الكازية.

أعمال النظافة شملت إزالة الأتربة المتراكمة وملء الحفر الكبيرة وتسويتها ثم رشها بالمياه لتكون جاهزة لعملية التعبيد.

وشارك في هذه الحملة جميع العاملين في بلدية الشعب في هجين بالإضافة إلى الأهالي.

ومن المقرر أن تستمر العملية ثلاثة أيام. حتى تنظيف الطريق بشكل كامل.

ويعتبر طريق العشرين خط سير رئيس في البلدة، وهو بطول2كم ذهابًا وإيابًا، ويساهم في تجنيب البلدة الازدحام، وخصوصًا أنه خط سير الشاحنات والمسافرين المارين من البلدة إلى البلدات المجاورة.

( ث ع/سـ )

ANHA