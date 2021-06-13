​​​​​​​بلدية ديرك تباشر بعدّة مشاريع خدمية في النّاحية

بدأت الحملة من شارع الكورنيش البالغ طوله إجمالياً 4 كم ، حيث تمّ تنظيف أطراف الطريق وصولاً إلى الشوارع الرئيسة في الناحية، كما تمّ إعادة صيانة درابزين نهر ديرك البالغ طوله 2 كم.

وبحسب الإدارية في شعبة الحدائق والنّظافة آهين دوما، قالت: "إنّ حملة النظافة التي تم إطلاقها شملت الحدائق العامة ودوّار الشّهداء لتنظيفها وترحيل الأعشاب والأوساخ منها، وترميم أسوارها وإعادة دهنها لإضفاء الجمالية عليها ورش المبيدات الحشرية في كافة أرجاء الناحية".

وأردفت آهين: "بالإضافة إلى تكثيف جولات عمال النظافة اليومية في الشارع العام والسوق المركزي وإصدار تعاميم عامة بخصوص مخلّفات البناء ومحاضر البناء قيد الإنشاء والمنتهية وترحيلها".

ترميم المرافق العامة

آهين أشارت إلى أنّهم وبالتنسيق مع اللّجنة الخدمية في البلدية سيباشرون في الأيام القادمة بـ: "تصليح وإعادة إنارة الشوارع العامة في الناحية وفي المرحلة الثانية من الحملة سنقوم بترميم المرافق العامة والأرصفة التي تعرّضت للانهيار والكسر، نتيجة عدم ترميمها منذ مدة طويلة".

تمديد شبكة صرف صحي

في السياق نفسه وبعد ورود شكاوى عدّة من المواطنين من أحياء المنطقة الشرقية بشأن حالة شبكة الصرف السيّئة لديهم، قامت اللّجنة الخدمية في مدينة ديرك بالكشف ومباشرة العمل بشكل فوريّ، كون الشبكة متعرّضة للكسر والانهيار، وتمديد شبكة صرف صحي جديدة بطول 100 متر.

(ك إ/إ)

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