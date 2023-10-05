​​​​​​​بلدية الطبقة تنهي 80% من أعمال التعبيد واستمرار تقديم الخدمات في الفرات

كانت بلديات الشعب في إقليم الفرات بدأت بتنفيذ 50 عملاً خدمياً خلال عام 2023 منذ أن باشرت بأعمالها الخدمية في منتصف شهر أيار المنصرم.

وتمكنت من إنجاز بعض المشاريع بالرغم من تأخر وصول الميزانية العامة للجنة البلديات في إقليم الفرات لعام 2023، والتهديدات والهجمات التي تعرضت لها المنطقة من قبل دولة الاحتلال التركي التي أدت إلى توقف الأعمال الخدمية في بعض الأحيان.

وتمكنت بلديات الشعب في إقليم الفرات في شهر أيلول، من فرش 9500 متر من مادة البقايا في عدد من الشوارع، و7110 أمتار من الحجر الكلسي على الطرقات، وكذلك أنجزت4900 متر من مشاريع تمديد وتأهيل الصرف الصحي، بالإضافة لقيامها بتركيب عدة عبارات، وشق الطرق في الإقليم بمسافة 9000 متر، وتعبيد الطرق بمسافة 2 كيلو متر.

وحول عمل بلديات الشعب في إقليم الفرات قال الرئيس المشترك للجنة البلديات في إقليم الفرات حجي مير، بأنهم اقتربوا من الانتهاء من المشاريع التي قاموا بوضعها ضمن مخططهم الصيفي لهذا العام، رغم تأخر وصول الميزانية العامة إليهم والتي كانت سبباً في تأخر بعض المشاريع.

وأضاف: "قمنا بتشكيل لجنة عملها مراقبة أعمال البلديات في الإقليم كي لا يحصل هناك أي خلل في الأعمال التي يقومون بها، ونسعى من الآن إلى وضع مشاريع العام المقبل ضمن مخططنا".

يذكر أن الإدارة الذاتية خصصت هذا العام مبلغاً قدره 2200000 دولار أمريكي كميزانية عامة للجنة البلديات في إقليم الفرات التي تتبع لها 15 بلدية للشعب، وذلك بعدما كانت الميزانية 2500000 دولار أمريكي العام الماضي، وخصصت الأولوية من هذه الميزانية لمدينة كوباني.

وشارفت لجنة البلديات في الطبقة على الانتهاء من مشروع مد المجبول الإسفلتي بنسبة 80% في المدينة وريفها بكمية بلغت 121ألفاً و800 متر مكعب

الرئيس المشترك للجنة البلديات في الطبقة عبد الحميد العبدولي قال: "شارفت لجنة البلديات في مدينة الطبقة على الانتهاء من أعمالها الخدمية لعام 2023 بنسبة تقارب الـ 80%".

وأشار العبدولي "إن أهم الأعمال كانت مد المجبول الإسفلتي في شوارع المدينة التي كانت تعاني من الحفريات حيث تم استهداف 24 شارعاً وهي" فايز منصور، وعمر بن الخطاب، وكورنيش الغربي، وفلسطين، والصناعة الثاني، وغربي السرفيس، والسجاد، الرئيسي، وفرن اليتيم، والشاليهات، وطريق جعبر، والمطاحن، وسوق الخضار الجنوبي، ومدخل عايد".

وأضاف العبدولي: "إنه تم الانتقال إلى ناحية الجرنية لمد شوارعها بالمجبول الإسفلتي وبلغت الكمية لهذا العام 121ألفاً و800 متر مكعب موزعة في مدينة الطبقة وأريافها".

في حين عملت ورش البلدية أيضاً على مد ردميات في شوارع ببلدات البوعاصي والمحمودلي والحمام.

إضافة لذلك وضعت البلدية في مخططها تنفيذ 3 عبارات في بلدة شمس الدين للحماية من السيول المطرية، إضافة لتوسيع جسر الكروان وتصليح شبكات المياه في أحياء المدينة.

(ن ك س ك/سـ)

ANHA