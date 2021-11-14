​​​​​​​بلدية الشداي تبدأ بإعادة تأهيل المدخل الغربي للناحية

وبدأت بلدية الشعب بإعادة تأهيل طريق الكانية، الذي يعد المدخل الغربي لناحية الشدادي في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، عبر تسويته وفرشه بمادة الحصى والبقايا.

ويعد طريق الكانية في المدخل الغربي لناحية الشدادي من أهم الطرق الواصلة بين ناحية الشدادي والحسكة من جهة وطريق دير الزور من جهة أخرى، ولكونه المدخل الرئيس للوصول إلى بلدة الشدادي، حسب ما أكدته الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الناحية سناء الحسين.

وباشرت الآليات الهندسية التابعة لبلدية الشعب منذ صباح اليوم بالعمل على المشروع، وشمل عمليات تسوية ومد الحصى، والبقايا، ورشها بالمياه، ودحلها.

وعن المشروع قالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الشدادي سناء الحسين: "إن طول الطريق المستهدف 3 كم وبعرض 8 م، والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع ستستغرق 30 يوماً، بتكلفة 12000 دولار أمريكي".

وأضافت أن مشروع إعادة التأهيل سيشمل "تجليس وتسوية الطريق، ومن ثم فرشه بمادة البقايا بسماكة 30 سم".

ولفتت إلى أنه بعد مرور عام والتأكد من جاهزية الطريق للتعبيد، سيتم تعبيده بمادة الإسفلت المجبول، لأن الطريق من ضمن خطط وموازنة البلدية لعام2022.

ونوهت سناء الحسين أن هناك مشاريع مماثلة قيد التنفيذ، منها طريق السلماسة حيث يخدم أكثر من عشر قرى في بلدة عبدان غربي الشدادي 15 كم، ويبلغ طوله 2700 م، بعرض ستة أمتار.

وأكدت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الشدادي أن البلدية تدرس أيضاً إمكانية إعادة تأهيل طريق السيحة ومده بالحصى والبقايا في بلدة عبدان بطول 2 كم.

(ب د/أم)

ANHA