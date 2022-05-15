​​​​​​​بلدية الشدادي تباشر مشروع صرف صحي في الناحية بطول ٦٠٠م

بعد مناشدات الأهالي المتكررة بخصوص برك الصرف الصحي المتشكلة نتيجة الأعطال في المجارير، بدأت صباح اليوم، بلدية الشعب في ناحية الشدادي العمل على مشروع صرف صحي بطول ٦٠٠م في الناحية.

ويشمل المشروع إنشاء خط صرف صحي جديد في الحي الشمالي موازٍ للخط الرئيس في الناحية، وعزل الصرف الصحي في الحي عن الحي الجنوبي، بهدف تخفيف الضغط عن المجاري، وتفادي انفجارها نتيجة الضغط، وفق ما أكده رئيس المكتب الفني في البلدية عبد الله العجل.

وستعمل البلدية حسب العجل، على صيانة ما تبقى من شبكة وخطوط الصرف الصحي في الناحية، وإصلاح الأجزاء المتضررة، بعد استكمال العمل في الحي الشمالي.

فيما تعمل الآليات على حفر الأرض؛ لتمديد المجاري الصحية الجديدة، في الحي، بينما ينشغل العمال في توصيل المجاري.

(ب د/أم)

ANHA