​​​​​​​بلدية الشعب ترش المبيد الحشري في منطقة ديرك وبلداتها

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات الضارة في أحياء مدينة ديرك والأماكن العامة، وللوقاية من انتشار الأمراض، باشرت بلدية الشعب في ديرك برش المبيد الحشري داخل المنازل والحدائق العامة.

وباشرت البلدية برش المبيد الحشري بأنواعه الثلاث، الرذاذي، عقارب، والضبابي. ويتم إخطار الأهالي والحصول على موافقتهم حال رش المبيد الرذاذي، لأخذ التدابير اللازمة، خاصة أن المبيد يؤثر في النحل، أما المبيد الضبابي فيتم رشه في ساعات المساء في درجات حرارة معينة.

أما مبيد العقارب فيتم خلطه وتجهيزه في بلدية الشعب في ديرك بإشراف مختصين، ومن ثم توزيعه على الأهالي.

الإدارية في مكتب البيئة في بلدية الشعب شيلان علي قالت إن الكمية المحددة التي أرسلتها مديرية البيئة في مقاطعة قامشلو كافية، وسيتم رش المدينة والأحياء والحدائق والأماكن العامة والمنازل".

هذا ولا تزال حملة رش المبيدات مستمرة في ديرك وبلداتها حتى الانتهاء من رش كافة الأماكن المقررة.

(كروب/ك)

ANHA