​​​​​​​بلدية الشعب تحل مشكلة مكبّ النفايات بشكل جذري في ديرك

يعاني أهالي منطقة الكوجرات جنوب مدينة ديرك، منذ أكثر من عامين، من الروائح التي تنبعث من مكبّ النفايات الواقع على مدخل قرى الكوجرات، وطريق معبر سيمالكا الحدودي، الذي يعتبر طريقاً استراتيجياً.

وتحاول بلدية الشعب في ديرك منذ سنوات، إيجاد مكان مناسب للتخلص من هذه النفايات، حيث قامت بتغيير مكبّ النفايات عدة مرات؛ نتيجة الشكاوى المتكررة من الأهالي، لكن دون التوصل إلى حل جذري للمشكلة.

إذ كانت الشكاوى ترد من أهالي المناطق القريبة من مكب النفايات؛ نتيجة الروائح الكريهة وانتشار الأمراض وكذلك الحشرات والقوارض والكائنات المختلفة المسببة للأمراض والأضرار للإنسان والبيئة.

ولحل هذه المشكلة نفذت بلدية الشعب في ديرك مشروعاً بكلفة 100 مليون ليرة سورية، لنقل النفايات إلى خارج المنطقة.

تغيير موقع مكبّ النفايات إلى حين الانتهاء من تنفيذ المشروع

في البداية كان المكبّ في عين ديوار على مقربة من الشارع، وكان يشكل مصدراً للإزعاج، بالإضافة إلى منظره غير الحضاري، على حد وصف الأهالي.

ومؤخراً توصلت بلدية الشعب إلى حلّ، بالتنسيق مع شركتي زاغروس وجودي، حيث بدأت بإنشاء محطة للنفايات وانتهت من إكمال المشروع.

المشروع دخل الخدمة

أُنشئت هذه المحطة لإنهاء مشكلة النفايات بشكل جذري في منطقة ديرك، وتم تخصيص 5 دونمات من الأراضي الزراعية للمشروع، قرب قرية وانك في ريف ديرك الجنوبي.

بلدية الشعب بدأت أعمال بناء المحطة وتجهيزها منذ قرابة العام، حيث قامت بفرش ودحل المنطقة بمادة الاسمنت، وقد تم إنجاز المشروع بالكامل.

وبدوره، قال عمر إسماعيل من منطقة الكوجرات إن أهالي المنطقة عانوا واشتكوا من المكبّ الواقع في منطقة الكوجرات، نتيجة الأضرار التي نتجت عنه من حرق للنفايات وانبعاث الروائح الكريهة منها وتجمّع الحيوانات والكلاب الشاردة عليها، بالإضافة إلى المنظر غير الحضاري، لوقوعه على الخط الواصل بين منطقة الكوجرات ومدينة ديرك وطريق معبر سيمالكا الاستراتيجي.

وشكر حسين بلدية الشعب لاستجابتها لمطالب الأهالي ونقل المكب إلى قرية وانك، لنقلها وترحيلها إلى خارج المنطقة.

وتم تخصيص شاحنات كبيرة بوزن 50 طناً لخدمة المحطة؛ حيث سيتم ضغط النفايات في هذه المحطة، ومن ثم نقلها إلى المكبّ الأساسي، وهو عبارة عن مطامر استراتيجية وصحية واقعة في منطقة الهول جنوب الحسكة، حسب ما أكده الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك، شيروان خليل.

وأوضح خليل "تم التوقف عن استخدام مكبّ النفايات القديم بعد دخول المحطة الجديدة الخدمة، مضيفاً أن بلدية الشعب استجابت لنداء الأهالي؛ كون المكب كان على طريق استراتيجي، لذلك قررت البلدية بناء المحطة لنقل النفايات إليها، ومنها ترحيل هذه النفايات إلى خارج المدينة ونقلها إلى منطقة الهول لإعادة التدوير وفرزها".

وقال شيروان خليل كان من ضمن مشاريع البلدية محطة النفايات التي قدرت تكلفتها بـ 100 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى تخصيص آلية ضاغطة وشاحنة نقل في محطة النفايات.

والجدير بالذكر أن هيئة البلديات والإدارة المحلية في إقليم الجزيرة قامت ببناء ثلاث محطات في إقليم الجزيرة، في كل من ديرك وقامشلو وعامودا، ويتم نقل نفايات هذه المحطات إلى محطة الهول لإعادة التدوير والفرز.

(سـ)

ANHA